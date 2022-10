Audi TT RS Coupé iconic edition, realizzata a tiratura limitata in 100 esemplari, celebra la storia di successo di Audi TT Coupé. Sin dal debutto della prima serie, avvenuto nel 1998, Audi TT è sinonimo di piacere di guida, design e attenzione per i dettagli. Caratteristiche ora ulteriormente sottolineate dall’edizione limitata iconic edition che abbina esclusivi elementi di design interni ed esterni al DNA sportivo della variante RS, dotata del pluripremiato motore a 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV.

Audi TT RS Coupé iconic edition: finiture total black

Audi TT RS Coupé iconic edition è proposta nella colorazione grigio Nardò, ispirata al leggendario circuito italiano dove i modelli Audi RS percorsero i primi chilometri nelle fasi di sviluppo. L’esclusività della vettura è sottolineata dalla finitura total black del single frame e della griglia anteriore, oltre che dalla scritta quattro in look titanio opaco. In nero lucido l’estremità inferiore delle minigonne, gli anelli Audi, la denominazione modello e le calotte dei retrovisori laterali. I cerchi in lega specifici da 20 pollici a 7 razze, anch’essi in nero lucido, celano parzialmente le pinze freno nere, mentre i finestrini posteriori, dall’andamento triangolare, ospitano l’evocativa scritta “iconic edition”.

Audi TT RS Coupé iconic edition si avvale di uno specifico kit aerodinamico sviluppato in galleria del vento, che include splitter, blade alle estremità del paraurti anteriore, minigonne, profili aerodinamici alle spalle dei passaruota posteriori, estrattore e alettone fisso in carbonio con supporti a collo d’oca. Completano la dotazione estetica i generosi terminali di scarico ovali.

Finiture interne a contrasto e pomello numerato

Gli interni di Audi TT RS Coupé iconic edition sono caratterizzati dai sedili sportivi RS bicolore con fianchetti in pregiata pelle Nappa grigio Jet. La sezione centrale delle sedute è in Alcantara nero con cuciture a nido d’ape giallo Calendula e denominazione “iconic edition” all’altezza delle spalle. Quest’ultima replicata lungo i tappetini, mentre i poggiabraccia laterali, la console e la palpebra della strumentazione digitale Audi virtual cockpit condividono il rivestimento in pelle grigio Jet con cuciture a contrasto. La corona del volante con tacca alle ore 12 è in Alcantara. Non meno esclusiva la finitura della leva selettrice del cambio, caratterizzata dal badge numerato identificativo del singolo esemplare. Completa l’allestimento interno l’impianto audio Bang & Olufsen con suono 3D.

Il motore

La iconic edition si avvale dell’iconico motore a 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 480 Nm di coppia. Il 2.5 TFSI lavora in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione S tronic a sette rapporti e alla trazione integrale permanente quattro con frizione elettroidraulica a lamelle. All’interno della frizione è presente un pacchetto di dischi in bagno d’olio.

Il controllo della dinamica di marcia Audi drive select permette al conducente di optare per quattro diverse modalità di guida che influiscono, oltre che sull’azione della trazione quattro, sulla taratura dello sterzo, l’erogazione del propulsore, la logica di gestione del cambio, il timbro di scarico e il setting degli ammortizzatori Audi magnetic ride (di serie). Audi TT RS Coupé iconic edition scatta da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.