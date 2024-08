Nuova Audi A6 e-tron: in elettrico con 750 km di autonomia

La nuova Audi A6 e-tron arriva ufficialmente sul mercato, in quattro versioni e con potenza fino a 550 CV e 750 km di autonomia

La concept car, specie in avariante Avant, ci era piaciuta tantissimo. E ne avevamo anche parlato con il suo creatore. Ora, a distanza di due anni, finalmente la Audi A6 e-tron si mostra nelle sue vesti definitive, fortunatamente non tanto distanti da quelle del prototipo.

Erede elettrica dell’attuale A6 a motore endotermico che, come successo per A4 divenuta A5, diventerà la nuova A7, è anche la nuova evoluzione dell’originaria Audi 100, divenuta A6 nel 1994. Dopo sei generazioni, la variante elettrica arriva per competere con le rivali tedesche Mercedes EQE e BMW i5, nonché con la Nio ET7.

La nuova Audi A6 e-tron sarà ordinabile in Italia a partire da settembre nelle quattro versioni disponibili: A6 e-tron, A6 e-tron Sportback, A6 e-tron Avant e S6 e-tron (anche wagon), mentre la RS6 e-tron arriverà nei mesi successivi.

Quattro volti per la nuova Audi A6 e-tron

Come la Q6 e-tron, la nuova Audi A6 e-tron si basa sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric).

Al lancio, l’Audi A6 e-tron sarà disponibile in quattro diverse versioni, includendo sia la station wagon Avant, sia una berlina Sportback. Per gli appassionati di prestazioni elevate, Audi offrirà anche le versioni S6 e-tron di entrambi i modelli.

L’efficienza è un elemento chiave nel design dell’Audi A6 e-tron. La versione Sportback vanta il coefficiente di resistenza aerodinamica più basso dell’intero gruppo Volkswagen, con un valore di 0,21, e anche la versione Avant ha un cx invidiabile di 0,24.

Questa bassa resistenza è ottenuta attraverso linee di design fluide e prese d’aria elettroniche che possono dirigere l’aria di raffreddamento verso la batteria o i freni secondo necessità. Anche il sottoscocca è progettato con alette per ottimizzare il flusso d’aria sotto il veicolo.

Al lancio, l’Audi A6 e-tron sarà equipaggiata con una batteria da 100 kWh. Questo consente alla versione Sportback di raggiungere un’autonomia di oltre 750 km su ciclo WLTP, mentre la versione Avant può arrivare a 720 km. Un motore da 270 kW alimenta le ruote posteriori, permettendo all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 210 km/h.

Per chi cerca prestazioni ancora più elevate, saranno disponibili le versioni S6 Sportback e S6 Avant e-tron. Questi modelli dispongono di trazione integrale e una potenza totale di 370 kW o 500 CV, che può essere aumentata a 405 kW o 550 CV in modalità boost. Le versioni S6 possono accelerare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con una velocità massima di 240 km/h e un’autonomia rispettivamente di 670 e 640 km.

Inoltre, rapida è anche la ricarica. La piattaforma PPE si basa su un’architettura a 800 volt e può essere ricaricata rapidamente fino a 270 kW. Questo consente di caricare la batteria dal 10 all’80% in 21 minuti e di ottenere 310 km di autonomia in dieci minuti di ricarica.

Interni spaziosi

L’Audi A6 e-tron Avant misura 4,93 metri di lunghezza, con un passo di 2,95 metri, un’altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,92 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 502 litri, espandibile a 1.422 litri con i sedili abbattuti. La versione Sportback offre lo stesso volume di carico. Anteriormente, è presente un “frunk” con una capacità di 27 litri, che può essere aperto con un gesto della mano senza toccare il cofano. È disponibile anche un gancio di traino, con una capacità di traino fino a 2,1 tonnellate.

Gli interni seguono il nuovo linguaggio di design di Audi, introdotto precedentemente con la Q6 e-tron e anche nella nuova Audi A5. Si focalizza sul comfort del conducente ed è più user-friendly che mai. Audi offre un display panoramico con uno schermo da 11,9” per il conducente e uno da 14,5” per l’infotainment. Come opzione, può essere aggiunto uno schermo da 10,9” sul lato passeggero. Il sistema di infotainment utilizza Android Automotive OS e include uno store di app con accesso a varie applicazioni in categorie come musica, video, giochi e produttività.

Un pianificatore di percorsi migliorato rende la A6 e-tron più facile da usare durante i lunghi viaggi con soste per la ricarica, e il sistema supporta Plug & Charge per semplificare il processo di ricarica. Il controllo vocale è stato significativamente migliorato rispetto ai modelli Audi precedenti e ora include l’Audi Assistant, che può controllare molte delle funzioni dell’auto.

Il sistema audio Bang & Olufsen con 20 altoparlanti, quattro dei quali integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori, fornisce al conducente un suono surround personalizzato e la possibilità di ricevere messaggi di navigazione personalizzati e effettuare chiamate telefoniche uno a uno.