Audi cita in giudizio Nio perchè ES6 ed ES8 sono simili ad S6 e S8

No, ad Audi pare che proprio non sia piaciuta la scelta di Nio di usare i nomi ES6 ed ES8 per le proprie auto elettriche. Ebene si, Audi ha intentato una causa presso un tribunale di Monaco di Baviera contro il produttore cinese di veicoli elettrici Nio per una presunta violazione dei diritti di marchio del Gruppo Volkswagen, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt.

Audi ritiene ovviamente che la decisione di Nio di chiamare due dei suoi modelli ES6 e ES8 violi il copyright per le denominazioni dei modelli S6 e S8.

Se al momento pare non ci siano dichiarazioni ufficiali da parte delle due aziende, è tutta da vedere come si giocherà la partita sul nome. Non sembra un caso che tutto sia nato da quando Nio sia entrata nel mercato norvegese nel maggio dello scorso anno, con l’annuncio di essere presente in Germania, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca entro la fine dell’anno.

