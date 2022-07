The Gray Man Netflix: quattro modelli Audi sotto le luci dei riflettori

The Gray Man Netflix: Audi e Netflix collaborano a The Gray Man per portare il mondo di Sierra Six (Ryan Gosling) ai fan di tutto il mondo. In qualità di Official Automotive Brand del film Audi presenta all’interno della produzione quattro modelli dei quattro anelli: le full electric Audi RS e-tron GT e Audi Q4 Sportback e-tron, oltre ad Audi RS 7 Sportback e Audi R8 Coupé.

The Gray Man Netflix: Time for new ideas, il video

The Gray Man è un action thriller moderno alla cui produzione ha partecipato un cast stellare: Ryan Gosling (Sierra Six), Chris Evans (Lloyd Hansen), Ana de Armas (Dani Miranda), Jessica Henwick (Suzanne Brewer), Regé-Jean Page (Denny Carmichael), Wagner Moura (Laszlo), Julia Butters (Claire), Dhanush (Avik San), Billy Bob Thornton (Donald Fitzroy), Alfre Woodard (Margaret Cahill) e altri.

Dietro al volante delle due elettriche Audi RS e-tron GT e Audi Q4 Sportback e-tron troviamo rispettivamente Sierra Six (Ryan Gosling) e l’agente Dani Miranda (Ana de Armas). Audi RS 7 Sportback compare in una scena di inseguimento con l’agente Dani Miranda, mentre Audi R8 Coupé è presente con Avik San (Dhanush) alla guida.

Anthony Russo ha commentato: In qualità di storyteller, siamo da sempre interessati a trovare e a esplorare nuove tecnologie che ci permettano di dar vita a qualcosa di unico. Questo è quello che ci entusiasma. Questo tipo di approccio lo applicherei a qualsiasi cosa, in particolare all’evoluzione che sta interessando il mondo dell’auto in questo momento. Per quanto ami le auto di oggi e del passato, sono molto più interessato a scoprire come saranno le auto del domani. Il prossimo futuro rappresenta una frontiera entusiasmante, ricca di nuove esperienze, non solo per noi come guidatori o consumatori ma anche per noi come persone che devono coesistere insieme alle automobili.

Audi ha svelato un racconto dedicato ad Audi Q4 Sportback e-tron attraverso un cortometraggio in cui gli spettatori potranno apprendere come l’agente Dani Miranda ha familiarizzato per la prima volta con un’auto elettrica.

credit image by Press Office – photo by Paul Abell/Netflix © 2022

