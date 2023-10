Quali sono le auto ibride plug-in più economiche? Questa è senza dubbio un’informazione essenziale per molti che vogliono avvicinarsi a questa tecnologia. Uno dei principali ostacoli delle motorizzazioni Phev è infatti rappresentato dal prezzo elevato.

E’ vero ci sono gli incentivi statali, ma, considerato anche che i fondi non sono illimitati, il listino di partenza rimane l’aspetto fondamentale per orientare la scelta. Ecco quindi la classifica delle 5 auto ibride plug-in più economiche, sotto ai 40.000 euro al netto delle agevolazioni, con i loro prezzi e le principali caratteristiche.

Renault Captur E-Tech

Se state cercando un Suv ibrido plug-in economico, la Renault Captur E-Tech può essere una soluzione. Sviluppata sulla piattaforma Cmf-B, rispetto alla generazione precedente ha guadagnato una decina di centimetri in lunghezza, ora di 4,23 metri, e un nuovo sistema multimediale Easy Link.

La Captur Phev E-Tech 160 Cv Techno, alimentata da un motore quattro cilindri 1.6 benzina e due unità elettriche, per una potenza complessiva di 159 Cv parte da un prezzo di 34.800 euro. L’autonomia elettrica nel misto arriva fino a 50 km.

MG EHS

La MG EHS è il modello che ha segnato il ritorno in Europa di MG nelle nuove vesti cinesi. Un Suv di segmento C caratterizzato da un sistema ibrido plug-in da 258 Cv, frutto dell’unione tra un motore turbo benzina 1.5 da 162 Cv e un motore elettrico da 122 Cv. L’autonomia in elettrico è di 52 km.

La MG EHS Plug-in Hybrid Comfort parte da un prezzo di 36.590 euro, mentre per la versione Luxury ci vogliono 39.390 euro.

Opel Astra Hybrid

La Opel Astra è ormai un simbolo del marchio del Fulmine e, nell’ultima generazione, è anche una delle auto ibride plug-in più economiche, con un prezzo che, nella versione berlina 1.6 Hybrid Edition, parte da 39.050 euro.

La potenza complessiva, frutto dell’accoppiata benzina-elettrico, è di 181 Cv, con un’autonomia elettrica dichiarata di 58 km.

Kia Ceed SW Phev

Anche Kia entra nella classifica delle auto ibride plug-in più economiche con la Kia Ceed SW Phev. Giunta alla terza generazione, la familiare coreana ha perso l’apostrofo nel nome, ma ha guadagnato in tecnologia.

Il sistema ibrido plug-in, basato su un motore 1.6, eroga 141 Cv, con un’autonomia in elettrico di 46 km. Il prezzo della versione Style parte da 39.900 euro.

Peugeot 308 Hybrid

E’ proprio l’ibrido plug-in la novità principale dell’ultima generazione della Peugeot 308. Peugeot è stata una delle prime Case a credere nell’ibrido, proponendo dieci anni fa l’abbinamento con il diesel. Ora però la tecnologia ibrida ricaricabile si basa sul benzina, con una potenza complessiva di 181 Cv.

Il prezzo della 308 Hybrid 180 e-EAT8 Active Pack parte da 40.000 euro. Grazie alla batteria, l’autonomia in elettrico è di 60 km.

