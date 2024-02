Le auto più affidabili? Secondo gli europei sono le giapponesi

Le marche di auto più affidabili secondo un sondaggio su 30mila automobilisti europei. Dominano i produttori giapponesi.

Un’indagine condotta su un campione di 30.000 proprietari di auto distribuiti in nove paesi europei, tra cui Italia, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna, ha gettato luce sui marchi di auto che richiedono meno frequentemente l’intervento del meccanico. Dai risultati pubblicati da Altroconsumo, emerge una netta preferenza per i produttori giapponesi in termini di affidabilità.

Secondo gli europei il fattore determinante nella scelta di un’auto si è rivelato essere l’affidabilità, indicata come cruciale dal 38% dei partecipanti al sondaggio, che evidenziano così il desiderio di evitare guasti, costose riparazioni e visite frequenti dal meccanico. Il prezzo si posiziona al secondo posto come criterio di scelta, seguito dall’importanza delle necessità personali e familiari. Preferenze che, va detto, possono non riflettere necessariamente quelle specifiche dei clienti italiani.

Come è stato effettuato lo studio

Per valutare l’affidabilità, è stato chiesto ai partecipanti dettagli specifici sulle loro auto, inclusi marca, modello, età del veicolo, chilometraggio, tipologia di guasti riscontrati e relative spese di riparazione. Questi dati, fondati su esperienze concrete, hanno permesso di elaborare un indice di affidabilità su una scala da 0 a 100.

Tra i guasti più frequentemente segnalati figurano problemi alle componenti elettriche e al sistema frenante, con particolare incidenza su alcuni marchi specifici. Interessante notare che circa il 23% delle auto ha manifestato problemi nei primi due anni di vita, generalmente coperti dalla garanzia. Inoltre, come per altro ovvio, per quanto riguarda i costi di manutenzione ordinaria, le marche di lusso tendono a comportare spese maggiori.

C’è anche da dire che questo il sondaggio, realizzato tra maggio e luglio 2023 attraverso un questionario online, ha fornito un quadro della percezione di affidabilità e soddisfazione dei proprietari europei di auto. Lo studio non è andato oltre, per verificare se i malfunzionamenti fossero reali, oppure “percepiti”.

Vincono i giapponesi

Le auto giapponesi dominano la classifica dell’affidabilità, con Lexus al primo posto, poi Suzuki, Subaru e Toyota. Questo trend sottolinea la consolidata reputazione di affidabilità delle case automobilistiche giapponesi, che occupano otto delle prime undici posizioni. All’interno delle top 10, insieme a Honda, Mitsubishi, Nissan e Mazda, ci sono anche Cupra, Kia e Smart.

La soddisfazione complessiva dei proprietari rispetto ai loro veicoli è alta, con Tesla che si distingue per le performance eccezionali dei suoi modelli elettrici.

Copyright Image: Sinergon LTD