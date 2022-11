Audi Q8 e-tron: cosa sappiamo sulla nuova elettrica

Audi Q8 e-tron è il nuovo SUV elettrico che il marchio tedesco presenterà a livello mondiale il prossimo 9 novembre 2022, insieme alla variante Sportback.

La presentazione è stata anticipata nelle scorse ore da un video che mostra alcuni dettagli estetici dei due modelli e informazioni sui consumi promessi.

Audi Q8 e-tron è il restyling della e-tron SUV?

Audi Q8 e-tron è per ora un modello di cui si conoscono pochi dettagli estetici grazie a un video e a delle foto pubblicati sui profili social ufficiali dell’azienda di Ingolstadt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Audi (@audiofficial)



Le didascalie danno il benvenuto alla “prossima generazione delle elettriche”, ma da quello che vediamo ci sono notevoli somiglianze con le attuali Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, le due vetture che hanno dato ufficialmente inizio alla gamma elettrica di Audi.

Lo vediamo dai fari anteriori e posteriori che sembrano fondamentalmente identici a quelli dei due veicoli citati, e lontani invece da quelli della Q8 a motore endotermico, ma anche dalla Q4, e da tutte le novità estetiche introdotte con la A6 e-tron Avant Concept, di cui avevamo parlato con il suo stesso designer Philipp Romers.

Le nostre sono solo ipotesi: certo è, però, che quello sarà il design dei fari, così come certe sono le due declinazioni della carrozzeria.

Consumi di 19,5 kWh / 100 km

L’unico dato tecnico rilasciato al momento da Audi è quello relativo ai consumi, dichiarati tra 20,1 e 24,4 kWh / 100 km per la Q8 e-tron, e tra 19,5 e 24,1 kWh / 100 km per la Q8 e-tron Sportback.

Qualora dovesse trattarsi davvero del restyling della e-tron con un cambio di nome, lato motorizzazione dovrebbe mantenere sempre i tipici 3 motori elettrici con ottimo bilanciamento di potenza, mentre potrebbe presentare novità relative alla batteria con un aumento dell’autonomia.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!