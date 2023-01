Vanwall Vandervell S è una nuova supercar elettrica, e la prima omologata per la strada prodotta dal marchio automobilistico britannico fondato nel 1951 da Tony Vandervell e rilanciato di recente da Colin Kolles, ex AD e Team Principal di diverse squadre F1.

La supersportiva a zero emissioni arriva a una settimana dalla partecipazione di Vanwall al WEC 2023, approvata dalla FIA, e quindi alla 24 Ore di Le Mans con la Vanwall Vandervell 680, guidata dai piloti Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villenouve, quest’ultimo campione del mondo F1 nel 1997.

Vanwall Vandervell S: origini competitive

Il rilancio di questo marchio storico passa quindi anche per la Vanwall Vandervell S, come detto la prima vettura omologata per strada e nuovo risultato della sua capacità tecnica.

Si tratta di una due volumi a 5 porte, con forme aggressive dal sapore retrò, e numerosi dettagli aerodinamici. Il look sportivo è sottolineato dal grande splitter anteriore in fibra di carbonio, dallo spoiler posteriore, dalle minigonne laterali. Spicca poi la linea dei finestrini “tagliata”, con montante posteriore spesso, e il colore verde classico che richiama le origini inglesi di Vanwall.

Sul profilo del cofano due tagli che culminano nei parafanghi, e poi nei cerchi in lega da 22” uniti a gomme a basso profilo. Gli interni invece si caratterizzano per la posizione di guida e per l’ergonomia eccezionale, anche qui con richiami al motorsport e tutto realizzato con materiali di grande qualità, come pelle pregiata e fibra di carbonio a vista.

Fino a 580 CV

Lato tecnico, la potenza non manca. 320 CV e trazione integrale per la Vanwall Vandervell S “base”, con autonomia di 450 km e 0-100 in 4,9 secondi. La Plus, invece, arriva a ben 580 CV e autonomia di 420 km, con velocità massima di 265 km/h contro i 185 della S, e 0-100 in 3,4 secondi.

La supercar elettrica sarà prodotta in Germania in serie limitata di 500 vetture, con consegne a partire dal terzo trimestre del 2023.

I prezzi partono da 128.000 € + IVA, che include qualsiasi colore e cinque scelte complementari per gli interni. Oltre alla Vandervell, Vanwall produrrà una versione limitata della Vanwall Vandervell 1000 Hypercar, la LM Hypercar che sarà la seconda omologata per la strada.

