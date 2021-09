Auto elettriche usate: tutti i veri affari a Settembre 2021

1 di 5: Auto elettriche usate

Le auto elettriche usate possono essere una opzione interessante per chi non vuole spendere un capitale, e chi per varie ragioni non riesce ad accedere agli incentivi ecobonus 2021. C’è da dire che se il mercato delle auto elettriche nuove non fa segnare grandi numeri, nonostante le roboanti dichiarazioni, è anche più difficile trovare il vero affare.

Auto elettriche usate: conviene?

Ne abbiamo parlato poco tempo fa qui, cerchiamo comunque di riassumere. Potremo dire di si, per alcuni fattori. Come detto in precedenza il mercato delle elettriche è piccolo, e la svalutazione dell’usato è maggiore rispetto alle vetture tradizionali. Rispetto alle auto a metano, dove è noto che chi le ha spesso le tiene fino a fine vita, capita che le aziende le abbiano acquistate per questioni di target ambientali, o per semplici ragioni pubblicitarie, senza che siano state davvero utilizzate. Non dimentichiamo poi chi ha acquistato un’auto elettrica per poi rendersi conto delle difficoltà di ricarica. In tutti questi casi è possibile trovare offerte di auto elettriche usate particolarmente convenienti.

Per contro, vista la velocità con la quale le auto elettriche stanno migliorando le prestazioni e l’autonomia, è facile trovarsi di fronte ad una generazione precedente all’attuale, con meno autonomia e più tempo necessario per la ricarica.

I controlli da fare prima di acquistare auto elettriche usate

Prima di acquistare auto elettriche usate è necessario effettuare alcuni controlli, meno numerosi rispetto alle auto tradizionali. Sicuramente con l’elettrico più che mai è necessario prestare attenzione alle condizioni della vettura, in particolar modo allo stato delle batterie. Da questo punto di vista bisogna verificare se sono ancora in garanzia, ed eventualmente che tipo di contratto è stato stipulato, ad esempio vendita o noleggio.

C’è inoltre da dire che il motore elettrico è molto più affidabile rispetto a quello termico, e che quindi i controlli da fare riguarderanno principalmente sospensioni, freni ed eventuale usura della carrozzeria ed interni.

Auto elettriche usate: gli affari migliori a Settmbre 2020

Siamo andati a verificare il mercato dell’usato grazie ai dati forniti da AutoUncle, il sito che raccoglie e filtra le inserzioni online. Vediamo nelle prossime pagine quali sono le prime tre vetture elettriche usate per disponibilità e prezzo.