La Carolina del Nord vuole stanziare 50.000 $ per distruggere le colonnine gratuite

Il governo della Carolina del Nord (USA sudorientali) è in questi giorni al lavoro per un disegno di legge che prevede di stanziare 50.000 $ per eliminare le colonnine di ricarica gratuite, a meno che non vengano realizzate delle pompe di benzina gratuite di fianco.

I politici della Carolina, insomma, vedono nell’elettricità una “minaccia invisibile”, che va eliminata anche a costo di rimetterci 50.000 $. Questo perché, secondo quanto riporta Car and Driver, quando vengono utilizzate, le colonnine gratis costano decine di centesimi l’ora. Tuttavia, tutto potrà essere accettato qualora le città decidano di costruire anche pompe di benzina e diesel gratuiti accanto alle colonnine.

Non tocca i privati

Il governo rassicura: la decisione non riguarda le colonnine gratis installate da aziende che le mettono come incentivo per attirare i proprietari di auto elettriche, e quindi attrarre nuovi clienti. Secondo la Carolina del Nord, queste sono “il cuore dell’economia”, e per questo la legge non andrà a penalizzarle.

In linea con il pensiero medio americano, insomma, la legge della Carolina del Nord vuole prendersela solo con il pubblico, proponendo quello che potrebbe sembrare uno spreco di soldi. Soprattutto perché, dato che tornerebbe sui suoi passi alla realizzazione di pompe di benzina gratuite, è evidente che il problema non sono i costi delle colonnine gratis.

Sembra più una presa di posizione, anche condivisibile a livello teorico, ma un po’ sconsiderata. Non sarebbe meglio lasciare decidere alle singole città?

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!