Coast to coast in elettrico? Si può fare con Electrify America!

Se il coast to coast è un viaggio che in molti vorrebbero fare almeno una volta nella vita, c’è qualcuno che fino a ieri chiedeva di più, e che da oggi è accontentato: il Coast to coast in elettrico ora si può fare grazie a Electrify America.

L’azienda americana si è attrezzata offrendo percorsi per poter attraversare gli Stati Uniti da oceano ad oceano. I percorsi “cross country” forniscono stazioni di ricarica ad alta potenza compatibili con tutte le auto elettriche. Le stazioni di ricarica sono distanziate tra loro di circa 115 km, più che sufficiente per garantire l’autonomia anche ai veicoli elettrici con una bassa capacità delle batterie.

Il primo percorso si estende per quasi 4.500 km tra Washington e Los Angeles, si snoda sull’Interstate 15 e 70 e attraversa 11 Stati. Il secondo percorso collega Jacksonville, in Florida e San Diego.

C’è da dire che Electrify America ha già sviluppato altri percorsi lungo le coste est e ovest e questa opportunità dovrebbe fare contenti tutti coloro i quali chiedono di poter viaggiare sempre più lontano.

Tra l’altro, ormai sono diversi gli autonoleggi negli Stati Uniti ed in Europa che propongono auto elettriche, Tesla in primis, e potrebbe essere davvero interessante sfruttare questi network per una viaggio elettrica on the road.

