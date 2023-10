Nissan Hyper Adventure, il concept elettrico che ti porta all’avventura

Nissan presenta il suo nuovo concept di SUV elettrico, il Nissan Hyper Adventure, pensato per chi ama la vita all’aria aperta e vuole ridurre il proprio impatto ambientale. Questo veicolo elettrico offre la libertà di esplorare luoghi remoti, grazie alla sua tecnologia vehicle-to-everything (V2X) che lo trasforma in una fonte di energia mobile.

Il Nissan Hyper Adventure con trazione integrale e-4ORCE è progettato per garantire il massimo comfort e sicurezza su ogni tipo di terreno, dalle strade innevate di montagna ai sentieri sterrati. La sua batteria ad alta capacità può alimentare dispositivi elettronici, illuminare un campeggio o ricaricare mezzi come moto d’acqua elettriche. Può persino fornire energia alle case (vehicle-to-home) o immetterla nella rete elettrica (vehicle-to-grid).

Il design futuristico per l’outdoor di Nissan Hyper Adventure

L’esterno di questo concept SUV presenta linee scolpite per enfatizzare forza e dinamismo. I flussi d’aria sono ottimizzati dal frontale aerodinamico e dal tetto e finestrini laterali a filo. Le ruote speciali montano ramponi per una migliore trazione sulla neve.

Gli interni offrono il massimo comfort in ogni situazione. Il cruscotto minimalista e integrato nel parabrezza regala maggiore visibilità. Lo spazioso vano di carico ospita attrezzature sportive e da campeggio. Il divano posteriore ruotante e i gradini retrattili rendono le attività outdoor più facili.

Il nuovo concept presenta un vano di carico ampio e versatile, ideale per trasportare attrezzature sportive o da campeggio come tende, sci e persino kayak. Ciò che lo rende particolarmente adatto per gli amanti delle attività all’aria aperta è la sua versatilità: il sedile posteriore a panca può ruotare di 180 gradi, creando una comoda area di seduta rivolta verso la parte posteriore del veicolo.

Inoltre, la vettura è dotata di gradini estensibili e retrattili automaticamente, semplificando notevolmente le operazioni di carico e scarico. Queste caratteristiche rendono il Nissan Hyper Adventure una scelta ideale per chi ama le attività all’aperto, gli sport invernali o la vita in campeggio, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi alle diverse esigenze di chi condivide una passione per la natura e l’avventura.

Tecnologia V2X per l’energia in movimento

Grazie alla tecnologia V2X, questo concept SUV Nissan diventa una centrale elettrica mobile. La sua batteria ad alta capacità può alimentare dispositivi elettronici, campeggi, moto d’acqua elettriche. Può fornire energia alle case (V2H) o immetterla nella rete elettrica (V2G).

Questo concept di SUV elettrico Nissan è stato svelato in formato digitale per mostrare come un design innovativo e la tecnologia V2X possano creare il perfetto veicolo elettrico per l’avventura e uno stile di vita sostenibile.

Il concept Nissan Hyper Adventure sarà presentato in anteprima digitale al Japan Mobility Show. Un video musicale speciale è trasmesso in diretta sul canale YouTube di Nissan fino al 25 ottobre, come potete vedere qui sopra. Ogni concept car di Nissan verrà mostrato nel video subito dopo essere stato svelato, permettendo agli appassionati e agli interessati di ammirare queste innovazioni automobilistiche in un formato coinvolgente e accessibile online.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED