Un Hummer elettrico rotto è andato all’asta a più di 70.000 $

Non è molto che l’Hummer Elettrico di General Motors è stato lanciato sul mercato, che già ha suscitato polemiche sui suoi tempi di ricarica e un esemplare è andato persino distrutto.

È Copart che ha riportato le immagini di questo mastodontico pick up con la parte posteriore della fiancata sfondata, e che lo scorso 20 ottobre 2022 è andato all’asta a oltre 70.000 $.

Riparare l’Hummer elettrico può essere molto costoso

L’esemplare che è stato incredibilmente venduto all’asta si è schiantato dopo solo 3.300 km percorsi, probabilmente perché il proprietario non è stato capace di gestire una potenza di 1.000 CV su un mezzo di circa 3 tonnellate. Guardando all’elenco di danni riportati, non ci sono quelli laterali, piuttosto evidenti, ma sembra essersi rovinato anche il sottoscocca, e per questo la ruota posteriore destra è inclinata e sporgente.

Non si conoscono le cause dell’incidente, ma pare che si sia danneggiata in maniera grave la sospensione posteriore destra, così come il telaio. Danni che potrebbero non essere irreparabili, ma sicuramente oltre al prezzo di acquisto per nulla concorrenziale, si aggiungono le spese ingenti per la sua riparazione. Per esempio, la sola sostituzione del fanale posteriore, anch’esso danneggiato, costa circa 6.100 $.

Vale a dire che, tra sospensione, ruota, montante e gli altri danni che potrebbero venire fuori con un’analisi più accurata, il prezzo supererebbe quello di listino del nuovo, pari a 110.000 $. Probabilmente, comprarlo usato a queste condizioni non è stata la più intelligente delle idee.

—–

