La start up cinese punta in grande con Leapmotor C01, berlina cinese lunga 5 metri e pronta a vedersela con Tesla, Nio e Lucid con prestazioni paragonabili ma prezzi sensibilmente più bassi.

La vettura, infatti, ha potenza fino a 530 CV e autonomia di 717 km su ciclo CLTC, ma con un delta prezzi tra i 180.000 e i 270.000 yuan, vale a dire tra 26.000 e 39.000 €.

Un design riuscito, potenza da vendere

Il design è carino da vedere, pur non essendo nulla di stravolgente. Una linea morbida, pulita, con maniglie delle portiere nascoste nella carrozzeria, e fari sviluppati in larghezza.

Con 5 metri di lunghezza e 2,9 di passo si presenta come un’auto molto spaziosa, ma è il cx di 0,22 a rendere la vettura piuttosto filante ed efficiente.

Dentro, la soluzione è altamente tecnologica: la plancia è divisa in 3 display, di cui due (quello del cluster e quello del passeggero anteriore) da 10,2500, e quello centrale touch da 12,8 con processore Qualcomm SA che promette potenza, fluidità ed esperienza d’uso paragonabile a quella di uno smartphone.

Lato prestazioni, la versione d’ingresso dispone di un singolo motore elettrico posteriore da 268 CV e coppia di 360 N/m, mentre le versioni più potenti hanno due motori elettrici per una potenza totale di 536 CV e 720 N/m di coppia. Gli allestimenti in totale sono cinque.

Ciò consente all’auto di avere uno scatto 0-100 in 3,7 secondi, mentre la batteria a tecnologia CTC che integra il pacco accumulatori e carrozzeria è sviluppato per garantire fino a 717 km di autonomia su ciclo CLTC, numeri che fanno impallidire concorrenti come Tesla Model S, Lucid Air e Mercedes EQS dai prezzi decisamente meno democratici.

Al momento commercializzata solo in Cina, non è da escludere un prossimo debutto europeo, sicuramente a cominciare dalla Norvegia e dai suoi abitanti sempre più delusi dal marchio di Elon Musk.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!