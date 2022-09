Una Lucid Air nuova già in vendita come auto usata: l’annuncio che fa impazzire tutti

Una Lucid Air del 2022 con sole 200 miglia percorse è già in vendita come auto usata negli Stati Uniti. L’annuncio sta facendo letteralmente impazzire tutti, perchè la Lucid Air ha un grande difetto: è quasi impossibile da acquistare. Per dare l’idea, se si effettua un ordine oggi, con ogni probabilità sarà necessario aspettare più di un anno prima di poterla avere.

Ed ecco che qualcuno ha preso l’occasione al volo per mettere in vendita la propria Lucid Air. E ovviamente, data l’alta richiesta e lo stato dell’auto usata, il prezzo potrebbe essere più alto di quello di listino.

Facciamo quattro conti. Ad aprile Lucid ha iniziato la produzione della Air Grand Touring, considerata come “economica”, con un prezzo di listino di 140.500 dollari. A causa di tutti i problemi di produzione, finora sono state consegnate pochissime unità.

Su Bring a Trailer è apparsa questa inserzione di un modello con sole 200 miglia, ovvero 322 km. È un’asta senza riserva, ma nel momento in cui scriviamo a cinque giorni dalla chiusura, le offerte hanno superato i 100.00 dollari. A quanto pare c’è chi è disposto a tutto, perchè un offerente ha già dichiarato che l’Air entrerà sicuramente a far parte della sua collezione di auto.

Questa Lucid Air Grand Touring è dotata di doppi motori elettrici sincroni a magneti permanenti in corrente alternata alimentati da un pacco batterie da 112,0 kWh e producono 819 cavalli. L’auto è dotata di un sistema di ricarica a 900 volt, oltre a un caricatore di bordo Wunderbox.. Passa in 3 secondi da 0 a 100 km/h, con una autonomia di 755 km. L’equipaggiamento comprende un tetto Glass Canopy, cerchi Aero Blade da 21″, un sistema di frenata rigenerativa e sospensioni adattive, oltre a un display Glass Cockpit da 34″, sedili anteriori massaggianti riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldati, un sistema audio Surreal Sound a 21 altoparlanti, un sistema DreamDrive a 32 sensori e una suite di assistenza alla guida DreamDrive Pro.

L’auto è rifinita in rosso Zenith con montanti a contrasto in platino lucido che incorniciano il tetto in vetro con tettuccio parasole. Le caratteristiche includono porte a chiusura ammortizzata con maniglie illuminate a scomparsa, specchietti laterali ripiegabili elettricamente e riscaldabili, fari a LED adattivi e una striscia di luci posteriori a LED.

I cerchi Aero Blade da 21″ di serie sono rifiniti in nero con razze lavorate e montano pneumatici Pirelli P Zero Elect 245/35 anteriori e 265/35 posteriori. La vettura è dotata di un sistema di frenata rigenerativa e di sospensioni adattive.

L’interfaccia di infotainment progettata da Lucid gestisce gran parte degli equipaggiamenti citati, oltre alla navigazione, alla connettività Bluetooth e a un sistema audio Surreal Sound con 21 altoparlanti. L’auto è inoltre dotata di un sistema di monitoraggio surround a 32 sensori, di un sistema di allerta per guidatori distratti/sonnolenti e della suite di assistenza alla guida DreamDrive Pro, che è pronta per i futuri aggiornamenti sulla guida semi-autonoma.



