MG5 Electric offre fino a 400 km di autonomia ed un bagagliaio che parte da 578 litri di capacità.

Il primato della MG MG5 Electric come prima station wagon elettrica al mondo presente sul mercato è meritato per le certezze incrollabili che l’accompagnano. Un lancio particolare quello che ha coinvolto il costruttore anglo cinese, che l’ha lanciata insieme al nuovo crossover Marvel R Electric.

Una scelta interessante, che dimostra che c’è ancora spazio per questa categoria di vetture, più leggere rispetto ai SUV e sempre apprezzate per quanto riguarda spazio e versatilità. Spaziosa, versatile e pratica è del resto come si potrebbe definire la nuova wagon di MG, che rispetto alla Marvel R non ha lo stesso design moderno e innovativo, mantenendosi più classica nelle scelte stilistiche ma sempre portando con sé gli elementi “Tech Style” della sorella.

MG5 Electric è parte del progetto “Electric for everyone” di MG, che punta a portare in Europa auto elettriche intelligenti, pratiche, sicure e tecnologicamente avanzate, ed è il secondo modello della nuova generazione nato per accontentare le esigenze dei nuovi automobilisti europei, che ricercano una gamma interessante, sicura, veloce a ricaricarsi e a prezzi più o meno accessibili che, anche se non ancora resi chiari nei dettagli, è certo saranno inferiori a 30.000 euro.

MG5 Electric arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2022.

MG5 Electric: un bagagliaio da record

Come detto, stilisticamente la MG5 Electric è molto diversa rispetto alla Marvel R, ma ha comunque elementi “Tech Style” in grado di colpire, e le stesse caratteristiche minimal e pulite di tutte le MG. Ci sono anche caratteristiche più ricercate, come per esempio la scelta di porre la presa di ricarica all’anteriore, con il logo MG a coprire il tappo.Una scelta sempre molto apprezzata, visto che le colonnine più diffuse (quelle dei centri commerciali e dei supermercati) sono poste frontalmente, e non a lato, dei parcheggi. Anche questo è indice di un’auto che vuole essere pratica.

Il record della MG5 Electric è multiplo. Il primo è quello di essere al momento l’unica berlina wagon elettrica al mondo; il secondo è nel bagagliaio estremamente generoso che parte da 578 litri di capacità, e la pone ai vertici della categoria.

La volumetria arriva a 1456 litri abbattendo i sedili posteriori. Per il resto, la MG5 Electric è un’auto molto spaziosa: lunga 4 metri e mezzo (1 mm in meno della Marvel R), è larga 1,8 e alta 1,5 e garantisce comodità per tutti gli occupanti, volendo essere una familiare versatile e confortevole.

E, ovviamente, tanta tecnologia: se gli esterni sono poco appariscenti, gli interni sono ricercati e puliti, con il grande cruscotto digitale, il display touch centrale in formato 21:9 con Apple CarPlay wireless, e i sedili in pelle, così come le finiture.

Motore e autonomia

Rispetto alla Marvel R, la Mg5 Electric è meno potente ma non significa che sia lenta: le prestazioni che servono ci sono tutte. Gode infatti di un motore elettrico montato sull’interasse da 184 CV, con coppia massima di 280 N/m.

Per quanto riguarda l’autonomia, MG5 Electric è proposta con due tagli di batteria:

La prima, da 50,3 kWh con autonomia di 320 km su ciclo WLTP;

La Long Range da 51,1 kWh con autonomia di 400 km (la prima disponibile).

La ricarica può essere sia Quick con il cavo in dotazione da 11 kW a corrente alternata; sia fast, presso le colonnine abilitate, che permettono di ricaricare la vettura dell’80% in 30 minuti.

