Foxconn dagli iPhone ai trattori elettrici Monarch MK-V

L’azienda taiwanese Foxconn ha annunciato la produzione di trattori elettrici e di batterie per questi veicoli da commercializzare negli Stati Uniti tramite un accordo con il produttore Monarch Tractor. La partnership tra le due realtà prevede che i nuovi trattori elettrici Monarch MK-V saranno realizzati negli stabilimenti Foxconn in Ohio a partire dal 2023.

Foxconn è un’azienda piuttosto nota per la produzione di componenti elettriche ed elettroniche per le maggiori multinazionali statunitensi, europee e giapponesi: ha lavorato e lavora da anni con marchi quali Apple, Nintendo, Amazon, Microsoft, Sony, Motorola e Nokia, per le quali ha prodotto dispositivi iconici come iPhone e iPod, tutte le Play Station e le console Nintendo e le TV Sony Bravia.

I trattori elettrici Monarch MK-V Foxconn

La produzione dei trattori di Monarch, nonostante l’accordo col gigante asiatico, rimarrà localizzata: Foxconn ha infatti comprato l’impianto in Ohio da Lordstown Motor, start up di auto elettriche per la quale ha prodotto il pick up Lordstown Endurance.

Monarch, comunque, ha ancora intenzione di realizzare la “Founder Series”, edizione di lancio del suo trattore elettrico, a Livermore (California), alla fine del 2022, per poi iniziare la produzione definitiva e di massa nel primo trimestre 2023.

L’azienda statunitense promette che l’MK-V sarà particolarmente tecnologico, addirittura in grado di operare autonomamente. Certo la guida autonoma su mezzi di questo tipo, che per la maggior parte del tempo sono lontani dalle strade, è più facile da implementare.

Comunque, Monarch MK-V promette un utilizzo di 10 ore con singola carica, ma grazie a un carrello per il cambio batteria (una sorta di Battery Swap) è possibile avere un funzionamento h24. Lato prestazioni, il motore ha una potenza di poco più di 50 kW o 67 CV, e inoltre il trattore dovrebbe anche godere di tecnologia Vehicle-To-Grid per alimentare altri dispositivi. Dispone infine di presa di forza e collegamenti idraulici superiori e laterali.

Al momento non ci sono altre notizie sul Monarch MK-V, né su quante unità saranno prodotte da Foxconn inizialmente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!