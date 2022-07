Neta S, la rivale cinese di Tesla Model 3 a 41.000 €

Neta S è una nuova berlina elettrica cinese nata per competere con la Tesla Model 3, al pari di ormai diversi modelli che vedono in prima linea quelli di Nio.

Arriverà nell’ultima parte del 2022, e si distingue per un bel design e un cx aerodinamico bassissimo: appena 0,216. Neta è un altro dei marchi giovani della Cina: è nato nel 2018 per opera di una società chiamata Hozon Auto, e ad oggi conta in gamma due SUV, il Neta V e il Neta U.

I prezzi partiranno da 280.000 yuan per la base e arriveranno a 330.000 per la dual motor, quindi si aggirano tra i 41.000 e i 49.000 €. Decisamente in linea con la Tesla Model 3, che in Cina costa tra i 290.000 e i 360.000 yuan, e in Italia supera i 50.000 €.

Neta S punta a design, qualità e tecnologia

Il design della Neta S è piuttosto distintivo. Spicca l’anteriore, basso, con i fari sdoppiati a X e il cofano leggermente incavato. Spicca anche di profilo, con le portiere che hanno apertura a forbice; spicca il posteriore, con il design pulitissimo e il gruppo ottico che occupa la vettura in larghezza e in altezza nelle estremità laterali, e con lo spoiler sportivo sul portellone del bagagliaio.

Ma la Neta S spicca certamente anche per la forma affusolata e longilinea, a fastback, che le ha permesso di ottenere una resistenza aerodinamica così bassa.

Secondo le foto fornite dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica della Cina, le versioni disponibili sono 3: la prima con trazione posteriore e singolo motore; una versione di lusso sempre a trazione posteriore e singolo motore; e infine la versione con due motori elettrici e trazione integrale, la top di gamma con le già citate porte a forbice.

Le potenze sono di 231 CV per le single motor, con 310 N/m di coppia massima; e di 462 CV per le dual motor, con 620 N/m, ma sempre con velocità limitata a 185 km/h.

L’auto è lunga ben 4,9 metri, larga 1,9 e alta 1,4, con un passo di 2,9 che promette una buona abitabilità interna. Il peso è nella media di queste vetture: 1990 kg con singolo motore, 2130 con i due motori.

