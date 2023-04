Bottecchia Quasar BE62 è la nuova e-mtb full suspension con nuovo telaio completamente in carbonio, equipaggiata con motore Shimano EP8 e batteria da 630 Wh. La forcella Rock Shox ZEB con escursione da 160 e aste da 38mm in alluminio assicura una elevata stabilità e una forte sicurezza di tutto l’avantreno.

Bottecchia Quasar BE62: caratteristiche

La nuova Quasar unisce leggerezza e agilità ad una elevata escursione, abbattendo i limiti delle normali mtb da trail. La guidabilità stabile e precisa la rende efficace anche sui tracciati più tecnici, pur sempre restando una full versatile da all mountain pronta a tutto.

La tecnologia DPG – Double Performace Geometry – permette di regolare la geometria del telaio a seconda del percorso e dello stile di guida.

Grazie alla regolazione dell’attacco dell’ammortizzatore infatti, è possibile regolare rapidamente la geometria modificando gli angoli di sterzo, del tubo sella e l’altezza del movimento centrale. Questo permette di settare la bici per diverse esperienze di guida, a seconda che il percorso sia più lento e tecnico, o più veloce e scorrevole.

Il cockpit è il nuovo OИE MR full carbon integrato progettato per il mondo mountain bike racing. Attacco e piega sono integrati in un’unica struttura, compatibile con il montaggio interno dei cavi, progettata per migliorare la guidabilità.

Il sistema elettrico è Shimano EP8, progettato per dare la giusta potenza al momento giusto con un controllo totale e regolabile su misura delle proprie necessità. Con 2,6kg e 85Nm, è una delle unità motore più leggere e potenti nella sua categoria. Grazie ai materiali a conduzione di calore il sistema EP8 può gestire le temperature in aumento in salita, garantendovi di poter sfruttare la coppia massima più a lungo.

Garantita anche la fluidità nella pedalata grazie all’ottimizzazione della frizione con riduzione del 36% dell’attrito, per dare maggiore reattività con un distacco della servo assistenza più fluido a velocità superiori a 25 km/h. La batteria Shimano da 630 Wh con lunga autonomia permette di innalzare i limiti e di concentrarsi sul prossimo cambio di marcia, e non sull’indicatore della batteria.

Il prezzo della nuova Quasar è di 6.899 €

