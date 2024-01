La nuova Royal Enfield Shotgun 650 combina un design retro-futuristico con prestazioni moderne ed offre agli appassionati di due ruote un’esperienza di guida personalizzabile grazie alla sua ergonomia ottimizzata, sospensioni sofisticate e una vasta gamma di accessori.

Royal Enfield presenta la versione di serie della Shotgun 650, una moto dallo spirito unico e dall’estetica ispirata al mondo delle custom, disponibile in quattro colorazioni: Stencil White, Plasma Blue, Green Drill e Sheetmetal Grey. Questa moto rappresenta l’interpretazione retro-futuristica di una moto custom factory, permeata dal dna di Royal Enfield.

Sviluppata sulla base della piattaforma 650 Twin globalmente apprezzata, la Shotgun 650 rende omaggio al mondo custom, aprendo nuove prospettive al design del marchio. Il suo stile unisce passato e futuro, celebrando la creatività e offrendo agli appassionati una base per la personalizzazione. Il motore bicilindrico parallelo di 648 cc è versatile e ricco di carattere, adattandosi a vari stili di guida e offrendo un’esperienza coinvolgente grazie alla sua coppia dirompente.

La Shotgun 650 punta sulla personalizzazione, rendendo ogni moto unica e rispecchiando la personalità del pilota. La moto si adatta facilmente da monoposto a biposto o a tourer, grazie al suo design modulare e alla sella passeggero rimovibile.

Le caratteristiche tecniche includono sospensioni appositamente messe a punto, forcelle Showa SF-BPF da 43 mm all’anteriore, ammortizzatore posteriore Twin Tube con 5 regolazioni in precarico, e un baricentro basso per una guida divertente. Gli pneumatici tubeless e i freni a disco assicurano controllo e sicurezza.

Il design retro-futuristico della Shotgun 650 è completato da caratteristiche moderne, come i fari a Led e la strumentazione analogica/digitale con sistema di navigazione Tripper. La gamma di 31 accessori moto originali permette ulteriore personalizzazione, tra cui specchietti retrovisori bar-end e cerchi ricavati dal pieno.

La Royal Enfield Shotgun 650 ha un prezzo di partenza di 7.300 € per la colorazione Sheetmetal Grey, 7.400 € per Plasma Blue e Green Drill e 7.500 € per Stencil White.

Copyright Image: Sinergon LTD