Neta S: la supercar elettrica cinese da 1100 km di autonomia

Il marchio cinese Hozon Auto al Salone di Guangdong-Hong Kong-Macao ha rivelato la Neta S, una berlina sportiva elettrica che ha colpito il pubblico non tanto per le prestazioni, quanto per la sua autonomia dichiarata di ben 1100 km.

La berlina andrà a fare concorrenza in casa a vetture più note come la Nio ET5 e XPeng P7, mentre non sappiamo se nelle intenzioni dell’azienda c’è anche l’arrivo sul mercato europeo.

Neta S e il suo marchio

Neta è un marchio nato nel 2018 per volere del gruppo Hozon Auto, e attualmente comprende i modelli V Pro e U Pro. La sua giovane età non deve ingannare: ad aprile 2022, questo marchio da noi sconosciuto ha venduto in Cina più di Nio e Tesla. Questo per la sua capacità di attirare i clienti grazie a una rete di ricarica gratuita garantita con l’acquisto di un modello in gamma, pari a 1.000-2.000 kWh all’anno a zero spese presso i punti di ricarica Neta.

Parlando di Neta S, la vettura si presenta piacevole e aggressiva. All’anteriore i fari hanno un design chiamato a “Baffi di Gatto”, naturalmente a LED. Le maniglie sono a filo carrozzeria e fuoriescono per salire e scendere dall’auto, mentre il posteriore è allungato e levigato con spoiler a coda d’anatra.

Al momento, invece, non ci sono immagini degli interni, ma ci sono solo alcune indiscrezioni che vedono Alcantara e materiali in legno, e tre display di cui il principale da 17,6 pollici.

Prestazioni interessanti

Neta S nasce sulla piattaforma Shanhai di Hozon Auto, con passo fino a 3,1 metri e trazione integrale.

L’autonomia dichiarata è come detto di 1100 km per la range extended, mentre di 710 km per la versione base, con consumi di 12 kWh ogni 100 km.

