Alcune fonti hanno riportato la notizia della presentazione dei Nio Air AR, che la “Tesla cinese” ha svelato in patria nella giornata del 5 settembre 2022.

Sviluppati insieme alla compatriota Nreal Technology Limited, e basati sugli Nreal Air, questi smart glasses sono già disponibili in quantità limitate per il solo mercato locale sullo store Nio Life a 2.229 yuan, circa 300 €, e permettono di trasformare la propria vettura Nio in un vero e proprio cinema immersivo. Sono il primo frutto della strategia volta a sviluppare PanoCinema, cockpit digitale panoramico e a realtà aumentata di cui saranno dotate tutte le nuove Nio.

Le caratteristiche dei nuovi Nio Air AR

I nuovi Nio Air AR offrono ai proprietari delle auto dell’azienda un’esperienza visiva tridimensionale all’interno della propria auto, con qualità cinematografical, al pari secondo Nio di “uno schermo gigante in HD da 130 pollici con illuminazione ambientale a 256 colori, sistema Dolby Atmos e stereo immersivo 7.1.4“. Supportano anche display binoculare 1080P 3D e una copertura cromatica sRGB al 108%.

Come detto sono basati sui Nreal Air, ma sono pensati per l’uso in auto: hanno infatti una maggiore luminosità, sistema antiriflesso e funzioni anti-shake a bordo.

Sono ovviamente compatibili con i sistemi audio in-car delle vetture basate su piattaforma NT 2.0 del costruttore cinese, e quindi non con i modelli più datati quali Nio ES6, EC6 e ES8 – anche se Nio ha dichiarato di stare lavorando per fornire delle soluzioni.

Tramite gli occhiali, gli utenti possono controllare tutte le funzioni del Cockpit e della Realtà Aumentata, la voce NOMI e una speciale app mobile. Inoltre, mentre l’auto è ferma o in carica, possono scegliere 200 film in 3D e 260 film con Dolby Atmos.

