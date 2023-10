Toyota FT-Se, ecco come potrebbe essere la Supra elettrica con batterie allo stato solido

In vista del Japan Mobility Show, Toyota ha svelato un’anteprima di un’auto sportiva che intende presentare più nel dettaglio alla kermesse giapponese a fine ottobre: la Toyota FT-Se. Ovvero, una supercar elettrica che tanto sembra anticipare una Supra a elettroni.

Le prime anticipazioni mostrano una coupé dal design futuristico che non assomiglia né alla GR86 o alla Supra attualmente in vendita, ma qualcosa di totalmente nuovo. Inoltre, sembra essere un’evoluzione della concept car Sports EV, precedentemente presentato, che sembrava avere una forma simile, con una carrozzeria arancione e un tetto nero, ma questa concept car sembrerebbe essere più vicina alla produzione finale.

Il design della Toyota FT-Se

La Toyota FT-Se presenta numerosi distintivi “GR”, acronimo di Gazoo Racing, sia all’interno che all’esterno, tanto che nella parte posteriore non compare nemmeno il logo Toyota, sostituito dal distintivo nero e rosso “GR” con un carattere bianco. Questo distintivo è visibile anche sul volante schiacciato, tipico dei prototipi da circuito, e sul parafango anteriore.

Il costruttore giapponese non ha ancora svelato il significato di queste lettere, ma sappiamo dalle versioni precedenti che “FT” sta per “Future Toyota”. Stessa sigla che compare su un’altra concept car anticipata negli scorsi giorni, la FT-3e, e che in realtà riguarda diversi prototipi del marchio. Ricordiamo la FT-1 del 2014, poi divenuta la Supra attuale. Cosa che fa ancor più presupporre che questa FT-Se anticipi una Supra elettrica, ma con batterie allo stato solido.

La Toyota FT-Se gode di powertrain a zero emissioni e di un design esterno completamente nuovo, ma offre anche un abitacolo del tutto inedito e distinto rispetto alla GR86 e alla Supra. Il quadro strumenti digitale è posizionato al di sopra del livello del volante, affiancato dal sistema di infotainment a destra e da un altro schermo a sinistra. Anche se non si vedono ancora, Toyota afferma che il concept presenta nuovi “kneepads” (poggiagambe) per “proteggere il corpo dalle forze G durante la guida”.

Non sappiamo se Toyota abbia intenzione di lanciare una versione di produzione della FT-Se, ma Akio Toyoda ha fatto intendere che ci sono piani per riportare in Auge la Celica, e ci sono anche voci su una nuova MR2. Per cui, magari non sarà la Supra elettrica, ma potrebbe essere uno di questi due nomi altrettanto importanti nella tradizione del marchio. Sapremo forse di più il 25 ottobre, quando inizieranno le giornate stampa del Japan Mobility Show 2023.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED