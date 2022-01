Nuova Lucid Air a partire da 77.400$

Nuova Lucid Air è disponibile alla vendita anche in UE con prezzi a partire da 77.400$ per la Pure da 480 CV e 653 km di autonomia

La nuova Lucid Air ha iniziato ad essere commercializzata negli Stati Uniti, ma nel corso del 2022 le consegne inizieranno anche nel vecchio continente. Si tratta di una berlina di lusso elettrica prodotta da un’azienda californiana, fondamentalmente la rivale in casa di Tesla, rispetto alla quale si propone di essere più pratica, meglio rifinita e con più autonomia.

Le caratteristiche della nuova Lucid Air

La nuova Lucid Air è una berlina di fascia alta con motore elettrico e ad alte prestazioni. Basti pensare che nella versione meno potente offre già 480 CV di potenza e 653 km di autonomia, mentre gli altri tagli di potenza sono di 620, 800, 933 e 1.111 CV, gli ultimi due sull’unica versione attualmente disponibile, la Dream Edition.

Il design è pulito ed elegante, sapientemente ricercato e con elementi di pregio. Gli interni sono ovviamente tecnologici, ma a differenza di Tesla non è tutto concentrato in un tablet. Sulla nuova Lucid Air l’impostazione è più classica, quindi con doppio display che funge da cruscotto digitale e da consolle centrale, e qualche tasto fisico. Non mancano comunque elementi in grado di stupire, come il parabrezza e il tetto in vetro che formano una cosa sola, lasciando letteralmente sospesi gli elementi che vi si appoggiano.

Rispetto alla rivale di Elon Musk, inoltre, la nuova Lucid Air punta su materiali più nobili e rifiniture migliori.

I prezzi

Di seguito, i prezzi della nuova Lucid Air in tutte le sue versioni:

Pure con motore da 480 CV e 653 km di autonomia stimata da 77.400 dollari;

Touring con motore da 620 CV e 653 km di autonomia stimata da 95.000 dollari;

Grand Touring con motore da 800 CV e 830 km di autonomia stimata da 139.000 dollari;

Dream Edition con motore da 933 CV e 836 km di autonomia stimata; o da 1.111 CV e 760 km di autonomia, da 169.000 dollari.

Al momento le consegne riguardano solo la Dream Edition, mentre nel corso del 2022 e nel 2023 saranno consegnate anche le altre, comunque già disponibili al preorder.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!