Xiaomi lancia la SC 01, supercar elettrica cinese da 430 CV

Xiaomi arriva nel mondo automobilistico con la SC 01, acronimo di “Sport Car”, ed è la prima di una serie di sportive elettriche a basso costo prodotte tramite la controllata Tianjin Gongjiangpai Auto Technology.

Si tratta di una roadster un po’ nostalgica nello stile, con un peso di 1.300 kg, 435 CV di potenza e un prezzo inferiore a 300.000 yuan, ovvero meno di 40.000 €. Si potrà ordinare in Cina nel terzo trimestre del 2023, con le consegne che inizieranno nell’ultima parte del prossimo anno.

Le caratteristiche della SC 01

Con un design che ricorda anche la prima generazione della Tesla Roadster, la SC 01 rappresenta l’ingresso di Xiaomi in questo settore, con un approccio nuovo tra i cinesi che di solito puntano sui SUV di tutte le dimensioni, strada più tradizionale scelta per esempio da Huawei.

Una sportiva elettrica a due porte, con uno stile che vede muso squadrato e cattivo con prese d’aria laterali, fari sottili e affilati, linea del cofano bassa e con un solo tergicristallo sul parabrezza. Dietro è molto minimal, con posteriore leggermente incavato e due gruppi ottici circolari a fare da protagonista. Non è minuscola, con 4,08 metri di lunghezza, 1,8 di larghezza, 1,1 di altezza e un passo di 2,5 metri che la rende anche spaziosa.

Due i motori elettrici per una potenza totale di 435 CV, accelerazione 0-100 in 3,9 secondi e autonomia di circa 500 km, anche se non ci sono ancora dati sulla capacità della batteria.

Su Xiaomi e le auto

Tianjin Gongjiangpai Auto Technology è stata fondata nel 2016 come startup di tuning auto da Feng Xiaotong, che gestisce il canale YouTube China Car Custom dal 2018. Xiaomi ha investito nel progetto decine di milioni di yuan e ha posto Liu Dezheng, suo co-fondatore, come direttore di Tianjin.

Lo scorso 21 settembre 2022, Xiaotong ha annunciato che per il suo team iniziava un “nuovo viaggio” in un marchio automobilistico indipendente dal nome “Xiaopaoche”, che significa “piccola auto sportiva”. Il 25 settembre 2022 è stata svelata la SC 01.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!