Honda X-ADV 2023: libertà su due ruote per gli spostamenti quotidiani

Honda X-ADV 2023: il primo e unico suv a due ruote non cambia nella tecnica. Arriva la nuova colorazione Shasta White che va ad affiancare le confermate Mat Ballistic Black Metallic, Mat Iridium Gray Metallic e Pearl Deep Mud Gray, ora tutte con dettagli scuri delle plastiche in Graphite Black.

Honda X-ADV 2023: caratteristiche

L’aumento di 3,6 CV della potenza massima per il motore Euro5 del nuovo X-ADV e il regime massimo di rotazione aumentato di 600 giri/min sono la conseguenza del profondo lavoro di sviluppo dei progettisti Honda, che sono intervenuti sulla fasatura della distribuzione e sull’efficienza di aspirazione e scarico. Inoltre, le prime tre marce del cambio hanno rapporti più ravvicinati, per favorire scatto e ripresa, mentre quarta, quinta e sesta prediligono l’efficienza dei consumi alle velocità più elevate.

Il comando del gas è ora Throttle By Wire e porta in dote 5 Riding Mode: Standard, Rain, Gravel e Sport, oltre alla modalità User completamente personalizzabile. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), prevede ora 3 livelli di intervento e la possibilità di disattivarlo. Inoltre, il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) offre programmi di cambio marcia integrati nei Riding Mode.

Grazie al telaio riprogettato e ai numerosi dettagli ridisegnati, il peso complessivo si riduce di 2 kg. Il design ha un look più deciso e aggressivo, grazie anche al gruppo ottico sdoppiato anteriore ora dotato di luci diurne DRL, proprio come sull’Africa Twin.

Per una maggiore facilità di appoggio dei piedi a terra, la sella è stata risagomata. Il vano sottosella è più grande ed ha una presa di ricarica USB-C. Inoltre, il comando del freno di stazionamento è stato spostato sul manubrio, liberando spazio nel retro dello scudo per un pratico vano portaoggetti. Tutta nuova anche la strumentazione, con display TFT di 5 pollici dotato di connettività Bluetooth per l’attivazione dei comandi vocali tramite l’Honda Smartphone Voice Control system.

—–

