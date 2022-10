La Tesla Model S più brutta di sempre è in Francia, ecco perchè.

In Francia il proprietario di una Tesla Model S ha deciso di apportare modifiche estetiche piuttosto pesanti alla sua elettrica, tanto da renderla irriconoscibile.

Un mix di aerografie non propriamente legali che sovrastano l’intera carrozzeria, tanto da oscurare i fari anteriori e far sembrare la vettura una Hotwheels o, visti i colori, l’auto di Iron Man.

Modifiche un po’ pacchiane

Le modifiche apportate alla Model S sono indubbiamente creative, ma anche molto pacchiane.

L’anteriore è stato completamente stravolto, con un design visivamente più appuntito e una sorta di prisma azzurro al centro, da cui parte verso l’alto e verso la zona inferiore del paraurti una doppia linea dello stesso colore. L’ “artista” ha visivamente ricreato delle branchie, e due prese d’aria sul paraurti. I passaruota sono sovrastati da elementi dorati con LED blu a contrasto un po’ squamati, mentre di profilo il design delle decorazioni fa rabbrividire le peggiori creazioni di Need For Speed.

Non va meglio al posteriore, dove solo la forma dei fari, misteriosamente qui lasciati intatti, fa capire di che modello si tratta. Il vano targa è stato coperto, e la targa stessa spostata in basseo, mentre sul paraurti spuntano due finti tubi di scarico, con cornice dorata, Dorato è anche lo spoiler.

Dalle foto, non sembra che gli interni siano stati modificati. Rimane una pacchianata bella e buona, tuttavia originale ed efficace, se l’intento era quello di farsi notare.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!