Togg Use-Case Mobility è un nuovo "ecosistema di mobilità" di un'azienda turca che si presenterà ufficialmente al CES 2022

Si chiama “Togg” la prima azienda turca dedicata alla mobilità, che farà il suo debutto in occasione del CES 2022 durante il quale presenterà una soluzione di mobilità rivoluzionaria, unendo insieme mobilità elettrica con sistemi di guida autonoma e sistemi interconnessi, per formare un unico ecosistema chiamato Togg Use-Case Mobility.

Togg sfrutterà la stessa fiera di Las Vegas per annunciare il suo ingresso ufficiale sulla scena mondiale, in modo da dare un nuovo impulso alla nuova mobilità. Chi fosse interessato, potrà seguire la presentazione di M. Gürcan Karakas, CEO di Togg, il 5 gennaio alle 20.00 sui canali LinkedIn, Twitter e Instagram dell’azienda turca.

C0s’è Togg Use-Case Mobility

Togg Use-Case Mobility, l’ecosistema sviluppato dall’azienda turca, è un nuovo concetto pieno di contenuti tecnologici, che si propone di unire i vantaggi della mobilità elettrica a quelli della guida autonoma e connessa.

Il risultato è un unico ecosistema intelligente, user-oriented e progettato per essere “empatico” nei confronti dell’utente. Il dispositivo sarà esposto al CES di Las Vegas 2022 dal 5 all’8 gennaio 2022 presso il padiglione 4719 della West Hall, dentro il Las Vegas Convention Center. Non ci resta che aspettare il 5 gennaio per saperne di più.

