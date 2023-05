Ford E-Tourneo Courier: il Multi-Activity Vehicle 100% Elettrico

Ford E-Tourneo Courier è un versatile veicolo multi-activity a cinque posti con un design ispirato ai SUV, combinando dimensioni compatte e ampio spazio per passeggeri e bagagli. Più di un’auto elettrica, questa versione zero emissioni del Tourneo Courier arriverà in Europa nel 2024, offrendo un’esperienza di guida senza emissioni. Ford punta a proporre una gamma completa di 10 veicoli elettrici entro il 2024 e a diventare un produttore esclusivamente di veicoli a zero emissioni entro il 2035.

Design elegante ed innovazione digitale

Il design esterno dell’E-Tourneo Courier si caratterizza per linee essenziali e una griglia cromata distintiva, mentre gli interni offrono spazio e comfort ottimizzati. I sedili posteriori frazionati 60-40 e un bagagliaio più ampio del 44% rispetto al modello precedente assicurano una praticità senza compromessi.

A bordo, l’innovativo cruscotto “digiboard” e il sistema multimediale SYNC 4, controllati tramite un ampio touchscreen da 12 pollici, offrono un’esperienza digitale all’avanguardia. La connettività con Android Auto e Apple CarPlay e gli aggiornamenti software over-the-air consentono di mantenere il veicolo sempre aggiornato.

Le prestazioni in elettrico e ricarica del Ford E-Tourneo Courier

Il motore elettrico da 100 kW (136 CV) dell’E-Tourneo Courier offre una guida fluida, con la possibilità di selezionare la modalità di guida One Pedal per un’esperienza ancora più intuitiva. I sistemi avanzati di assistenza alla guida facilitano sia i tragitti quotidiani sia i viaggi più lunghi.

Ford E-Tourneo Courier offre diverse opzioni di ricarica per soddisfare le esigenze dei guidatori. Può essere ricaricato presso stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua, garantendo una ricarica rapida ed efficiente. La gestione della ricarica domestica è semplificata grazie all’app dedicata, che consente di pianificare gli orari di ricarica in base alle tariffe energetiche più convenienti disponibili. Una tipica ricarica notturna richiede mediamente meno di 6 ore per passare dal 10% al 100% di carica, offrendo un’opzione comoda per i proprietari di E-Tourneo Courier.

La rete Blue Oval Charge Network

Il Ford E-Tourneo Courier può beneficiare della vasta rete di ricarica Blue Oval Charge Network, una delle più grandi d’Europa. Entro il 2024, questa rete includerà 500.000 punti di ricarica, garantendo una copertura ampia e affidabile per la ricarica pubblica. Grazie a una ricarica in corrente continua, i clienti possono aggiungere fino a 87 km di autonomia in soli 10 minuti e raggiungere l’80% di carica in meno di 35 minuti.

