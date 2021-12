Waze aggiunge le colonnine di ricarica elettrica

Su Waze negli USA è possibile cercare le stazioni di ricarica per auto elettriche, verificare il loro stato e cambiare il percorso in caso di necessità.

Arrivano le colonnine di ricarica elettrica su Waze negli Stati Uniti. La nuova funzione arriva dopo la collaborazione con Volkswagen, proprietaria di Electrify America, una delle più estese reti di stazioni di ricarica rapida negli Stati Uniti. Ne avevamo parlato a proposito del coast to coast in elettrico proprio con Electrify America. Come riportato da Android Police, la partnership tra Waze e Volkswagen porta come “effetto collaterale” la pubblicità del nuovo ID.4.

Con il filtro attivato per le stazioni di ricarica elettrica, sarà possibile individuarle immediatamente sul percorso scelto, ma anche verificare il loro stato e cambiare il percorso stesso nel caso sia necessario ricaricare il proprio veicolo.

Le stazioni di ricarica mostrate da Waze non sono solo quelle di Electrify America. Si tratta dello stesso database che Google Maps ha introdotto nel 2019.

