Autovelox in Lombardia: dove sono attivi dal 20 al 25 Febbraio

Autovelox Lombardia 20-25 Febbraio 2024: nel corso di questa settimana i conducenti che si trovano a viaggiare in Lombardia dovranno fare particolare attenzione alla presenza degli autovelox lungo le strade della regione. Diverse autostrade, strade statali e provinciali saranno soggette a controlli di velocità al fine di garantire la sicurezza stradale.

Secondo l’elenco fornito dalla Polizia Stradale, gli autovelox saranno attivi su numerose arterie stradali cruciali della Lombardia durante la settimana in questione. Tra queste, figurano autostrade come la A9 Lainate-Chiasso e la A7 Milano-Genova, nonché strade statali come la SS36 del Lago di Como e dello Spluga e la SS9 Dir Tangenziale Est a Lodi.

Oltre al rispetto delle normative in materia di velocità, è importante sottolineare che la sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità per tutti i conducenti. Guidare in modo sicuro non solo riduce il rischio di incidenti e gravi conseguenze, ma protegge anche la vita propria e degli altri utenti della strada.

Per evitare sanzioni e garantire un viaggio sicuro, è fondamentale rispettare i limiti di velocità, mantenere una guida prudente e evitare comportamenti distrattivi al volante. Prestare attenzione ai segnali stradali e alla segnaletica relativa agli autovelox può aiutare a prevenire multe e incidenti.

Ecco l’elenco degli autovelox attivi in Lombardia dal 20 al 25 febbraio 2024:

21/02/2024

Autostrada A4 Torino-Trieste MI

A7 Milano-Genova PV

Strada Statale SS36 del Lago di Como e dello Spluga LC

SS671 della Valle Seriana BG

SS9 Dir Tang. Est Lodi LO

22/02/2024

Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

23/02/2024

Strada Statale SS9 Dir Tang. Est Lodi LO

Strada Provinciale SP525 del Brembo BG

24/02/2024

Autostrada A7 Milano-Genova PV

Strada Statale SS336 dell’Aeroporto della Malpensa VA

SS9 Dir Tang. Est Lodi LO

Strada Provinciale SP142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG

25/02/2024

Strada Statale SS9 Dir Tang. Est Lodi LO

I limiti di velocità in Italia

sulle autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada)

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Copyright Image: Sinergon LTD