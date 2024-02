Ecco tutte le postazioni Autovelox in Lombardia nella settimana compresa tra Lunedì 5 a Domenica 11 febbraio 2024 quando saranno posizionati come sempre autovelox e Tutor sia sulle autostrade sia sulle strade statali e provinciali in tutta la regione.

Qui l’elenco completo di tutte le postazioni mobili nell’ambito delle operazioni di controllo effettuati grazie ai rilevatori di velocità della Polizia Stradale, che comunica puntualmente in maniera trasparente le località. Qui invece la mappa degli autovelox a Roma.

Per coloro che si muovono nel capoluogo lombardo, è sempre possibile consultare la mappa dedicata agli autovelox a Milano per conoscere le posizioni esatte dei rilevatori di velocità fissi ma anche delle nuove norme dell’Area C. È importante ricordare l’importanza di una guida sicura e del rispetto dei limiti di velocità al fine di garantire la sicurezza stradale. Approfitta di questa opportunità per essere costantemente informato sulla presenza degli autovelox sulle strade della Lombardia.

Autovelox Lombardia 5-11 febbraio 2024

05/02/2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso CO

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

06/02/2024

Autostrada A 04 Torino-Trieste MI

Strada Provinciale SP 639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

07/02/2024

Strada Provinciale SP 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB

08/02/2024

Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana BG

09/02/2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

10/02/2024

Autostrada A 07 Milano-Genova PV

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

11/02/2024

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia BS

Strada Statale SS 9 via Emilia LO

I limiti di velocità in Italia

Rispettare i limiti di velocità è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza stradale e proteggere la vita di tutti coloro che utilizzano le strade. Ricordiamo che rispettare questi limiti riduce il rischio di incidenti stradali, consentendo ai conducenti di avere un maggior controllo del veicolo e di reagire in modo tempestivo a eventuali imprevisti. Ecco i limiti di velocità, salvo diversamente indicato:

– sulle autostrade: 130 km/h, scendono a 110 in caso di maltempo

– sulle strade extraurbane principali: 110 km/h, scendono a 90 in caso di maltempo

– sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 km/h

– in città il limite è di 50 km/h oppure 30 o 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le multe in sintesi, (art. 142 del codice della strada)

– fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

– oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

– oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 2.174 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

– chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Rilevatori anti autovelox in offerta

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD