Tutte le postazioni autovelox in Lombardia 18-24 marzo 2024: scopri i tratti monitorati per una guida sicura e senza multe.

La Polizia Stradale ha annunciato il calendario per questa settimana dei controlli con autovelox sulle strade della Lombardia, in vigore dal 18 al 24 marzo 2024. Si tratta come sempre di una iniziativa che rientra nelle operazioni di monitoraggio della velocità, finalizzate a promuovere la sicurezza stradale e a ridurre il rischio di incidenti.

Ecco i dettagli dei tratti stradali interessati, giorno per giorno:

Lunedì 18 marzo 2024

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso (Provincia di Como): attenzione alla velocità su questo tratto autostradale che collega l’Italia alla Svizzera.

Martedì 19 marzo 2024

Strada Provinciale SP 342 Briantea (Provincia di Bergamo): un importante asse viario che richiede prudenza e rispetto dei limiti di velocità.

Mercoledì 20 marzo 2024

Strada Statale SS 9 via Emilia (Provincia di Lodi) e Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola (Provincia di Monza e Brianza): questi tratti saranno oggetto di controlli, quindi è consigliato un’attenzione particolare.

Giovedì 21 marzo 2024

Strada Statale SS 336 dell’Aeroporto della Malpensa (Provincia di Varese): un tratto di grande rilevanza, soprattutto per chi si dirige verso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Venerdì 22 marzo 2024

Strada Statale SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate (Provincia di Lecco) e nuovamente la SS 9 via Emilia (Provincia di Lodi): guidare con cautela è la regola principale in queste zone.

Sabato 23 marzo 2024

Le autostrade A 04 Torino-Trieste (Provincia di Milano), A 07 Milano-Genova (Provincia di Pavia), A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia (Provincia di Brescia), insieme alla Strada Statale SS 9 via Emilia (Provincia di Lodi) e alla Strada Provinciale SP 525 DEL BREMBO (Provincia di Bergamo), vedranno un’intensificazione dei controlli.

Domenica 24 marzo 2024

Strada Statale SS 9 via Emilia (Provincia di Lodi): anche in questa giornata i controlli proseguiranno su questo importante asse viario.

Fonte: Polizia di Stato

Rilevatori anti autovelox in offerta

Copyright Image: Sinergon LTD