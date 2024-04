Tutti gli autovelox in Lombardia dal 2 al 7 Aprile, anche in autostrada

La Lombardia si appresta a vivere anche questa settimana all’insegna della sicurezza stradale. Dal 2 al 7 aprile 2024, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulla velocità, facendo largo uso di autovelox lungo alcuni dei tratti più trafficati della regione. Questa iniziativa, parte di un programma più ampio di prevenzione degli incidenti, mira a incoraggiare una guida più consapevole e rispettosa dei limiti di velocità.

Il 4 aprile, gli occhi elettronici sorveglieranno la Strada Provinciale SP 671 della Valle Seriana, in provincia di Bergamo, e la Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola, in provincia di Monza e Brianza. Questi tratti, noti per il loro intenso traffico, saranno monitorati per garantire che i conducenti rispettino i limiti di velocità, contribuendo così a ridurre il rischio di incidenti.

Il giorno successivo, il 5 aprile, l’attenzione si sposterà sull’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, in provincia di Como, e sulla Strada Statale SS 9 via Emilia, in provincia di Lodi. Queste vie di comunicazione, cruciali per i collegamenti sia locali che internazionali, vedranno un incremento dei controlli, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei viaggiatori.

Il 6 aprile sarà una giornata particolarmente intensa per i controlli, con autovelox posizionati sull’Autostrada A04 Torino-Trieste, in provincia di Milano, sull’Autostrada A35 Milano-Brescia, in provincia di Brescia, sulla Strada Statale SS 36 del lago di Como e dello Spluga, in provincia di Lecco, e nuovamente sulla SS 9 via Emilia, a Lodi, oltre che sulla SP 671 della Valle Seriana, a Bergamo.

Infine, il 7 aprile, gli autovelox torneranno sulla Strada Statale SS 9 via Emilia, a Lodi, e sulla Strada Provinciale SP 342 Briantea, in provincia di Bergamo.

L’iniziativa è stata annunciata dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale, che sottolinea l’importanza della prevenzione e del rispetto delle norme stradali per la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Ecco un promemoria dei limiti attuali, che variano a seconda del tipo di strada e delle condizioni atmosferiche:

Sulle autostrade , il limite è di 130 chilometri orari, che scende a 110 in caso di maltempo. Questo per garantire una guida sicura anche a velocità elevate, specialmente durante pioggia o nebbia.

, il limite è di 130 chilometri orari, che scende a 110 in caso di maltempo. Questo per garantire una guida sicura anche a velocità elevate, specialmente durante pioggia o nebbia. Sulle strade extraurbane principali , il limite è fissato a 110 chilometri orari, riducendosi a 90 in condizioni di maltempo. Queste strade collegano le principali città e centri urbani, richiedendo una particolare attenzione alla velocità.

, il limite è fissato a 110 chilometri orari, riducendosi a 90 in condizioni di maltempo. Queste strade collegano le principali città e centri urbani, richiedendo una particolare attenzione alla velocità. Per le strade extraurbane secondarie e locali , la velocità massima consentita è di 90 chilometri orari, per adattarsi a tratti spesso più tortuosi e meno attrezzati per alte velocità.

, la velocità massima consentita è di 90 chilometri orari, per adattarsi a tratti spesso più tortuosi e meno attrezzati per alte velocità. In città, il limite generale è di 50 chilometri orari, con la possibilità di innalzarlo a 70 in alcuni tratti specificamente segnalati, per consentire un flusso del traffico urbano efficiente ma sicuro.

Le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, delineate dall’art. 142 del codice della strada, sono pensate per disincentivare comportamenti pericolosi:

Una velocità fino a 10 km/h oltre il limite comporta una multa da 42 a 173 euro.

Superare il limite di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h può costare da 173 a 695 euro, con la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Chi guida a una velocità oltre 40 km/h e fino a 60 km/h rischia una multa da 544 a 2174 euro, la perdita di 6 punti sulla patente e la sospensione della stessa per uno a tre mesi.

Superare di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità comporta sanzioni ancora più severe: multe da 847 a 3.389 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e sospensione da sei a dodici mesi. In caso di recidiva entro due anni, si rischia la revoca della patente.

Fonte: Polizia di Stato

