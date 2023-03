Whyte E-160 Mountain Bike: il brand britannico lancia sul mercato italiano l’e-mtb più agile e sicura che abbia mai realizzato. La famiglia E-160 è stata progettata rispettando la filosofia di Whyte, ispirata da una lunga esperienza nel mondo racing e da una ricerca costante sulle geometrie. Spicca nella descrizione della bici la presenza del motore Bosch Performance Line CX 85Nm che soddisferà i biker più esigenti.

Nata nel 1994 dall’idea di un ingegnere progettista in Formula 1, Whyte ha sempre conservato e alimentato il proprio dna tecnologico in ogni aspetto delle proprie bici, dai materiali alle geometrie, dai dettagli pratici agli accessori di terze parti.

Whyte E-160 Mountain Bike: caratteristiche

Il design della E-160, a partire dal tradizionale baricentro abbassato, offre un’agilità eccezionale in curva oltre a una maneggevolezza sicura su qualsiasi terreno, elemento distintivo della proposta Whyte. Inoltre, il sistema Whyte “Total Geometry” fa sì che ogni dimensione sia accuratamente studiata per mantenere il biker e la bicicletta in naturale armonia: tutti gli aspetti relativi a forme e maneggevolezza sono stati considerati per come influiscono sulle caratteristiche di guida della bicicletta.

Ma torniamo al baricentro estremamente basso della E-160, voluto dagli ingegneri Whyte per ottimizzare la distribuzione della massa della batteria e del motore all’interno del telaio, portandoli il più vicino possibile al terreno, così da aumentare la fluidità di guida su ogni tipo di superfice e offrire stabilità nei cambi di direzione. Il telaio è in alluminio, marchio di fabbrica delle biciclette Whyte, e si compone di un tubo obliquo di nuova concezione e un tubo di sterzo sovradimensionato, che lo rendono stabile e robusto.

Il motore Bosch Performance Line CX 85Nm (25km/h), estremamente reattivo e con modalità di guida personalizzabili, è dotato di sensori di velocità che gli consentono di applicare la potenza in base alle variazioni della pedalata, per fornire un’assistenza progressiva. L’unità motrice si combina con la batteria Bosch da 750Wh, la batteria per e-Bike con più elevata capacità dell’azienda tedesca. Insieme a Bosch, Whyte ha anche sviluppato per la E-160 l’esclusivo sistema di batterie “Axial Rail”, per rendere estremamente semplice la rimozione e la sostituzione della batteria.

Leggermente modificate e testate in gara, le sospensioni sono state “revisionate” da Sam Shucksmith, ingegnere Whyte e due volte campione britannico di Enduro Series, che ha messo a disposizione i suoi 15 anni di esperienza nel mondo racing, nella progettazione della E-160.

La E-160 è disponibile per il pubblico italiano in due modelli: E-160 S e E-160 RSX. La gamma comprende tre configurazioni di ruote – 27.5″, 29″ e MX – e taglie dalla XS alla XL a seconda del modello.

