Dove saranno gli autovelox in Lombardia durante le feste pasquali

Programmazione degli autovelox in Lombardia dal 25 al 31 marzo 2024. Controlli intensificati in vista delle festività pasquali per garantire la sicurezza sulle strade lombarde.

Anche questa settimana verranno posizionati autovelox in Lombardia soprattutto in vista delle festività pasquali, un periodo in cui le strade della Lombardia si animano di un traffico intenso con viaggiatori che si spostano per le vacanze e le feste in famiglia.

La programmazione degli autovelox in Lombardia per la settimana dal 25 marzo al 31 marzo 2024, annunciata dalla Polizia di Stato, mira a incentivare gli automobilisti a mantenere una guida prudente e rispettosa dei limiti di velocità, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti in questo periodo di elevata mobilità. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione e a rispettare i limiti di velocità stabiliti per evitare sanzioni. Qui tutti gli autovelox a Milano.

La settimana si apre lunedì 25 marzo con controlli sulla velocità previsti sull’Autostrada A 9 Lainate-Chiasso, in provincia di Como. Questa tratta autostradale, fondamentale per i collegamenti tra l’Italia e la Svizzera, richiede particolare attenzione alla guida, vista anche la sua intensa frequentazione.

Il giorno successivo, martedì 26 marzo, i controlli si sposteranno sulla Strada Statale SS 9 via Emilia, in provincia di Lodi, e sulla Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola, in provincia di Monza e Brianza, coprendo così sia arterie statali di grande comunicazione sia strade comunali più insidiose per via del loro tessuto urbano più fitto.

Mercoledì 27 marzo, l’attenzione si concentra sulla Strada Statale SS 36 del lago di Como e dello Spluga, nella provincia di Lecco. Questa strada, nota per le sue bellezze paesaggistiche, richiede un impegno costante nella gestione della velocità, specialmente in presenza di condizioni meteo variabili.

Giovedì 28 marzo vedrà l’attuazione di controlli sull’Autostrada A 60, nella provincia di Varese, sulla Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio, in provincia di Bergamo, e nuovamente sulla Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola a Monza e Brianza, evidenziando un’attenzione particolare sia per le grandi arterie autostradali sia per le strade provinciali e comunali.

Venerdì 29 marzo, l’attenzione si rivolge nuovamente alla Strada Statale SS 9 via Emilia a Lodi, ribadendo l’importanza di questo tratto stradale per la sicurezza dei viaggiatori.

Il fine settimana di Pasqua del 30 e 31 marzo vedrà un’intensificazione dei controlli su più fronti: l’Autostrada A 07 Milano-Genova, in provincia di Pavia, l’A 35 Milano-Brescia, in provincia di Brescia, l’A 51 Tangenziale Est di Milano, nella metropoli lombarda, la Strada Statale SS 9 via Emilia a Lodi, e la Strada Provinciale SP 342 Briantea, in provincia di Bergamo.

Questa mappatura dettagliata dei controlli autovelox è fondamentale per tutti gli automobilisti che percorrono le strade lombarde. Gli automobilisti sono quindi invitati a guidare con prudenza ed a rispettare i limiti di velocità per garantire un viaggio sicuro per tutti.

