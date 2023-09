Le possibilità di personalizzazione di Bentley Bentayga 2024 sono state ulteriormente ampliate con ulteriori colori esterni, sette nuove vernici satinate e una nuova opzione di cerchi da 21″ in tre diverse finiture. È stata data priorità all’esperienza di guida e dei passeggeri con una nuova tecnologia del telaio, una nuova architettura elettrica e ulteriori caratteristiche, che a loro volta hanno portato al design da una nuova griglia del radiatore.

L’introduzione della quattro ruote sterzanti sul Bentayga Extended Wheelbase ha aumentato la maneggevolezza e la manovrabilità. Questo sistema è ora disponibile di serie su entrambi i modelli Bentayga Azure e “S”, mentre è opzionale sul resto della gamma. La versione a passo lungo (EWB) è equipaggiata con la specifica Airline Seat, che include la regolazione posturale e il clima automatico del sedile, questa tecnologia è ora disponibile come optional su tutti i modelli Bentayga.

Anche le funzioni di assistenza alla guida sono state potenziate con l’inclusione dell’Intelligent Park Assist (incluso il parcheggio a distanza), 3D Surround View e Emergency Assist. Anche l’Adaptive Cruise Control, il Lane Departure Warning e il Bentley Safeguard sono stati ulteriormente potenziati.

Molti di questi nuovi ausili alla guida sono visualizzati nel quadro strumenti del conducente, che ora offre anche tre nuovi stili di grafica con un ulteriore stile unico e specifico creato per Bentayga. Il nuovo quadro strumenti include anche una visualizzazione in tempo reale della strada da percorrere, una rappresentazione in 3D degli oggetti rilevati e lo stato delle funzioni di assistenza alla guida. Le funzioni di Connected Car includono ora il remote park assist, che consente di avviare e spegnere il motore e di manovrare l’auto nel raggio di 3,5 metri, tramite uno smartphone.

Per quanto riguarda il comfort dell’abitacolo, è stato migliorato anche il climatizzatore. Il nuovo sistema utilizza il sensore di particelle per misurare la qualità dell’aria all’interno e all’esterno dell’auto. Questo dato viene visualizzato sullo schermo centrale dell’infotainment e attiva automaticamente la “modalità di ricircolo” per evitare che odori sgradevoli e inquinanti entrino nell’abitacolo.

La nuova moquette dell’abitacolo è ora in nylon riciclato al 100 percento e offre lo stesso livello di comfort e qualità dei tappeti precedenti. L’abitacolo ben isolato dai rumori esterni costituisce un palcoscenico sonoro perfetto per l’ultima proposta audio per Bentayga, “Bang & Olufsen for Bentley“.

L’iconico design del diffusore B&O, rifinito in alluminio con fori di dimensioni e angoli variabili e sagomati secondo uno degli schemi di Fibonacci dal design unico, ed impreziosisce ciascun pannello delle portiere interne. I fori angolati sono posizionati il più strettamente possibile per ottenere la migliore trasparenza acustica e per creare un contrasto con la superficie sabbiata in vetro perlato.

Per la Bentayga EWB viene introdotta la nuova specifica Styling, che ne sottolinea le linee e l’unicità. Uno spoiler posteriore più grande allunga la linea del tetto e garantisce una maggiore stabilità aerodinamica in velocità. Il tutto è completato da specchietti retrovisori in fibra di carbonio finitura lucida e da profili laterali sottoporta caratterizzati da un esclusivo badge esterno. Entrambi i paraurti sono stati integrati da dettagli in fibra di carbonio, con uno splitter all’anteriore e un diffusore al posteriore.

Sono state inoltre introdotte otto nuove tinte per gli esterni della gamma. Topaz, un’intensa miscela di blu e verde che crea un aspetto scintillante di turchese gioiello, si aggiunge ai 112 colori già disponibili. Oltre alle tavolozze standard ed estese, Mulliner ha curato una nuova gamma premium di vernici satinate. Le nuove vernici offrono un look alternativo e danno una finitura superficiale opaca nei sette colori aggiuntivi: Royal Ebony, Light Sapphire, Orange Flame, Alpine Green, British Racing Green, Cricket Ball e Candy Red.

Arriva anche un nuovo volante a più razze da 21 pollici, elegante e contemporaneo. Con un design più elegante, il volante è più adatto ai modelli di ispirazione lussuosa ed è disponibile in tre diverse finiture. L’intricato volante è disponibile in argento, verniciato nero e lavorato lucido, e in finitura lucida.

Di serie per Azure, i nuovi tappetini sono più lussuosi ed eleganti. Viene utilizzata pura lana al 100%, i tappeti Wilton a manto profondo regalano una sensazione di altissima qualità ed eleganza. Viene utilizzata una varietà di lana appositamente selezionata per la sua pulizia e la purezza del colore, che viene testata per garantire il rispetto degli standard di qualità prima dell’uso.

