Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon è un modello unico ed esclusivo curato e realizzato da Dominic Ciambrone, noto anche come The Surgeon, leader nel settore delle calzature personalizzate, famoso per la sua fusione tra alta moda e streetwear. Una visita alla divisione Mulliner di Bentley lo ha ispirato a creare una tiratura limitata di dieci paia di sneaker su misura.

Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon: caratteristiche

Le sneaker sono state il trampolino di lancio per questa seconda collaborazione, basata sull’acclamata Flying Spur Hybrid di Bentley. Le sue linee eleganti e gli interni realizzati a mano ne hanno fatto una tela ideale per la creatività di The Surgeon. Le specifiche dell’auto non lasciano nulla a desiderare. La specifica Mulliner Blackline sostituisce la cromatura lucida esterna con elementi lucidi completamente neri, inoltre include uno splitter anteriore, diffusore posteriore e spoiler del bagagliaio in fibra di carbonio.

La Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon utilizza una tavolozza esterna di grande impatto: Ciambrone ha scelto una verniciatura bicolore di antracite su antracite satinato, donando ulteriore sensazione di potenza alla vattura. La tavolozza monocromatica è alleggerita dall’uso parsimonioso del bronzo satinato, che appare nella parte inferiore del paraurti anteriore, laterale e posteriore. I cerchi da 22 pollici in antracite satinato presentano invece il bronzo satinato attorno al bordo esterno. La stessa finitura è utilizzata per gli stemmi Surgeon sui montanti D e lo stemma Hybrid sul parafango.

Dal momento in cui entri nell’abitacolo della Flying Spur Hybrid x The Surgeon, si resta attratti da un mondo di creatività. Il motivo sul pannello esterno della soglia recita “The Surgeon” mentre all’interno riporta la scritta “Never Stop”. Un altro dettaglio sono le lampade di benvenuto a Led su misura, che proiettano il logo del teschio e del bisturi incrociato.

All’interno, la tappezzeria presenta Linen come pelle principale sui sedili, sulle porte e sulla fascia inferiore, mentre il colore secondario della pelle, Beluga, è presente sulla parte superiore della plancia, sulla consolle passante centrale e sul ripiano posteriore. Cuciture a contrasto in bronzo presenti sui sedili, sui profili dei sedili e in un motivo a punto croce sul volante. Il nome “Surgeon” è ricamato in bronzo sui sedili, sopra i quali i poggiatesta portano un logo Surgeon ricamato.

L’impiallacciatura di noce adorna l’abitacolo e Ciambrone ha celebrato le abilità artigianali di Mulliner specificando le finiture a contrasto; l’impiallacciatura superiore è in noce Crown Cut a poro aperto, che conferisce una finitura satinata tattile, mentre l’impiallacciatura inferiore è in High Gloss Crown Cut Walnut e presenta un motivo ripetuto inciso al laser del teschio e del logo del bisturi incrociato.

