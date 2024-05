La nuova Bentley Continental GT 2024 di quarta generazione verrà presentata a giugno, e monterà il nuovo propulsore Ultra Performance Hybrid con 782 CV e 80 km di autonomia elettrica.

Bentley è pronta a stupire ancora una volta con la nuova Continental GT di quarta generazione, in arrivo a giugno. Questa vettura sarà la prima ad essere equipaggiata con il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid. Con una potenza di 782 CV e una coppia di 1000 Nm, la nuova Continental GT promette prestazioni eccezionali, garantendo al contempo un’autonomia di 80 km in modalità esclusivamente elettrica.

La nuova Continental GT rappresenta un significativo passo avanti per Bentley, non solo in termini di potenza e dinamica di guida. Grazie alla tecnologia del telaio di ultima generazione, che include la trazione integrale attiva con torque vectoring, le quattro ruote sterzanti, il differenziale a slittamento limitato elettronico e il controllo antirollio attivo da 48 V, questa vettura offre un’esperienza di guida senza precedenti. Inoltre, i nuovi ammortizzatori a doppia valvola garantiscono un comfort di guida eccezionale, mantenendo sempre un controllo ottimale.

La nuova generazione della Continental GT non è solo una meraviglia tecnica, ma anche un capolavoro di design. Il nuovo modello presenta una serie di tecnologie all’avanguardia, arricchendo ulteriormente l’estetica e le funzionalità che hanno reso questa vettura un’icona del lusso. Dal suo lancio nel 2002, la Continental GT ha definito lo stile moderno di Bentley, ispirandosi alla leggendaria Continental R Type del 1952. Questa eredità di potenza, muscolarità del posteriore e linea spiovente del tetto continua a vivere nella nuova versione, che mantiene le caratteristiche distintive del design Bentley.

La nuova Bentley Continental GT di quarta generazione rappresenta la perfetta fusione tra potenza, lusso e prestazioni. Con il suo nuovo propulsore Ultra Performance Hybrid e la tecnologia avanzata, questa vettura è destinata a continuare la tradizione di eccellenza che ha reso la Continental GT una delle auto più ammirate e desiderate al mondo.

Fonte Bentley

Copyright Image: Sinergon LTD