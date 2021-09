Retro Classic Stoccarda, ha deciso di rafforzare la sinergia con Milano AutoClassica partecipando attivamente, per la quarta edizione consecutiva.

Anche quest’anno Retro Classic Stoccarda ha scelto il palcoscenico di Milano AutoClassica 2021 per incontrare i suoi più importanti espositori e collezionisti tedeschi. Da circa cinque lustri Karl Ulrich Herrmann ed il suo team di RETRO Messen GmbH si dedicano alla conservazione e cura del patrimonio culturale dell’auto storica con passione e competenza. Uno dei più rinomati eventi europei nel panorama internazionale d’auto d’epoca, Retro Classic Stoccarda, ha deciso di rafforzare la sinergia con Milano AutoClassica partecipando attivamente per la quarta edizione consecutiva.

Nel Padiglione 13 del Quartiere Fieristico di Rho, Retro Classic Stoccarda porta una selezione di interessanti veicoli del partner OM Automobile Oliver Reger, svelando così, in anteprima, un piccolo estratto di ciò che verrà esposto a Retro Classic Bavaria dal 3 al 5 dicembre 2021 e a Retro Classic Stoccarda dal 17 al 20 marzo 2022.

Dai veicoli più rappresentativi della storia dell’automobilismo, alle youngtimers che confermano un trend di mercato in evoluzione già da tempo con un crescente interesse per le auto storiche ma anche verso le cosiddette neoclassiche, auto che non hanno ancora raggiunto i vent’anni di età, l’esposizione coinvolge anche le corse SIM, perché la passione si intreccia con il bello in un’offerta variegata per ogni gusto ed aspettativa.

Tra i modelli in esposizione segnaliamo un’Alfa Giulia SS 1600 anno 1965 prodotta in soli 1200 esemplari, una Citroen DS 21 Chapron restaurata completamente in Germania, una Lamborghini Huracan del 2017 super leggera e super performante con i suoi 640 CV di grinta e soli 2500 Km di percorrenza. Ci saranno ben tre modelli Porsche di cui due Porsche 911 – una 2.0 S SWB Softwindow Targa prodotta nel 1968 in solo 447 esemplari e una 2.2 T Karmann Coupe, classe 1970, in un raro colore blu pastello – e una Porsche 964 Classic project di OM Automobile GmbH completamente restaurata.

Completano la rassegna una rara Mercedes 220 Cabrio del 1955, la iconica prima 6 cilindri del dopo guerra restaurata e sempre conservata in Germania e una BMW Z8 del 2000, silver con interni bicolore rosso-nero con soli 9.000 Km di percorrenza.

Qui tutte le informazioni su date, orari e biglietti di Milano AutoClassica, e qui la mappa dei parcheggi e come arrivare a Rho Fiera Milano.

