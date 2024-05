Aiways abbandona il mercato cinese per dedicarsi all’Europa

Aiways, la casa automobilistica cinese, si ritira dal mercato domestico per concentrarsi sull’espansione europea, con piani di introdurre un nuovo crossover entry-level.

Aiways si prepara a ritirarsi formalmente dal mercato cinese per concentrarsi sull’Europa. La casa automobilistica cinese, ha già una sede europea in Germania e pianifica di espanderla, introducendo un nuovo crossover entry-level. La decisione di Aiways di abbandonare il mercato domestico è stata influenzata dall’intensa pressione sui listini prezzi e dalla concorrenza locale.

Nonostante Aiways abbia incontrato difficoltà finanziarie l’anno scorso, costringendo alla sospensione della produzione dei modelli U5 e U6 nello stabilimento di Shangrao, è previsto un imminente riavvio delle attività produttive. I veicoli continueranno a essere prodotti in Asia e importati in Europa, dove la competizione è percepita come meno aggressiva.

La strategia a lungo termine di Aiways include piani di espansione verso il Medio Oriente e progetti di entrare nel mercato statunitense entro la fine del decennio, nonostante le recenti decisioni dell’amministrazione Biden, che ha quadruplicato i dazi sulle auto elettriche cinesi importati, portandoli al 100%.

Secondo fonti vicine alla società, il cambiamento nella strategia globale di Aiways segue i preparativi per una quotazione al Nasdaq entro la fine del 2024, tramite una fusione con una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC). La struttura di gestione di Aiways dovrebbe rimanere invariata dopo la quotazione, con l’AD Hugo Zhu che continuerà a guidare lo sviluppo dell’azienda e il crescente focus sulle attività commerciali all’estero.

Fonte: Autocar

