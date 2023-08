Aiways U5 2023: prezzo, dimensioni e configuratore

Aiways U5 2023 è il primo Suv elettrico del marchio cinese Aiways, importato in Italia dal Gruppo Koelliker. Dimensioni medio-grandi, peso contenuto e tecnologia all’avanguardia sono le principali caratteristiche di questo modello, che vuole rispettare il significato del brand che porta sul cofano: AI, che sta per intelligenza artificiale, e ways, ovvero la vocazione stradale, visto che si tratta di un Suv elettrico pensato anche per gli spostamenti fuori città.

Il motore elettrico, infatti, ha una buona autonomia, 400 km dichiarati e il passo di 2,80 metri garantisce spazio all’interno. Anche per merito di un design pensato in maniera particolare. In più, questo Suv è disponibile anche con la formula dell’abbonamento.

La Aiways U5 può essere configurata direttamente a questo link.

Aiways U5: design furbo, interni tecnologici

Gli esterni della nuova Aiways U5 rispecchiano un design minimal e pulito, con davanti i fari irregolari che creano un tutt’uno con le prese d’aria e dietro il grande blocco del gruppo ottico posteriore. Le linee sono morbide, ma squadrate al punto giusto per non compromettere le dimensioni del passo.

In più, il telaio ibrido in alluminio e acciaio determina la principale “furbata” della Aiways U5 ovvero il peso ridotto, che migliora le performance dei consumi e, al tempo stesso, le prestazioni. Le dimensioni, 4,68 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza, non sono eccessive.

All’interno, spicca un cruscotto caratterizzato da un doppio schermo digitale, con tutte le informazioni di guida e l’infotainment, gestibile dall’ampio display centrale da 12,3 pollici.

Il motore elettrico della Aiways U5 2023

Il motore elettrico della Aiways U5 2022 offre una potenza di 204 Cv e una coppia di 310 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

La batteria da 63 kWh, ricaricabile in corrente continua dal 20% all’80% in 35 minuti grazie all’adozione di un cavo di ricarica MODE3 universale, garantisce 400 km di autonomia dichiarati dal Costruttore cinese.

Prezzi e dotazioni

Al momento c’è solo una versione disponibile, ovvero la Aiways U5 Prime 63 kWh, che parte da un prezzi di 46.900 euro.

L’equipaggiamento proposto da Aiways sulla U5 è ricco e comprende:

Aiways App per controllo e gestione veicolo da remoto (scaricabile dai principali Store),

per controllo e gestione veicolo da remoto (scaricabile dai principali Store), Apple Car Play & EasyConnection ,

, Traffic Jam Assistant in condizione di traffico intenso,

in condizione di traffico intenso, Sistema di mantenimento attivo della corsia LKA,

LKA, Controllo funzioni veicolo dal display (gestione veicolo, sicurezza, avvisi e modalità di guida)

(gestione veicolo, sicurezza, avvisi e modalità di guida) Luci di svolta anteriori e posteriori a Led,

anteriori e posteriori a Led, Allerta collisione frontale FCW,

FCW, Anti-Rolling Program ,

, Controllo automatico adattivo della velocità,

della velocità, Controllo elettronico della stabilità,

della stabilità, Frenata automatica di emergenza ,

, Highway Assistant – Assistente veicolo in autostrada

– Assistente veicolo in autostrada Hill Hold Control e Hill Descent Control – partenza assistita in salita e discesa.

