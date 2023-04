La primavera porta un nuovo look per Bentley Continental GT e GTC Azure 2024, le versioni della famiglia Continental focalizzate sul benessere, il comfort e il lusso, diametralmente opposti ai modelli S e Speed incentrati sulle prestazioni.

Bentley Continental GT e GTC Azure 2024: caratteristiche

Ispirandosi all’ammiraglia Bentayga EWB Azure, entrambe le Grand Tourer ricevono ora un design “Vertical Vane Grille” elegante e allo stesso tempo di grande impatto visivo. L’esclusiva griglia è composta da palette verticali cromate brillanti poste davanti a una griglia a maglie nere.

I cerchi Azure da 22″ a dieci razze verniciati in nero e lavorati a specchio della Flying Spur sono ora di serie, creando un’ulteriore armonia con gli altri modelli della gamma Azure. Di serie per i modelli Azure, i nuovi tappetini a pelo lungo che esaltano l’eleganza della versione. Utilizzando il 100% di pura lana, i tappeti Wilton a pelo lungo offrono una sensazione di assoluta qualità. Viene utilizzata una varietà di lana appositamente selezionata per la sua pulizia e la purezza del colore, che viene testata per garantire il rispetto degli standard di qualità prima dell’uso.

Anche i tappeti standard di tutti i modelli sono stati resi più sostenibili. La nuova moquette dell’abitacolo è ora in nylon riciclato al 100% e offre lo stesso livello di comfort e di sensazione al tatto della moquette precedente che utilizzava il 100% di nylon puro.

La gamma Speed è dotata di nuovi contenuti opzionali: le finiture esterne sono ora disponibili in un contemporaneo Granite grey, che va ad aggiungersi alle specifiche blackline opzionali per offrire un’estetica più ispirata alle prestazioni. Le Flying Spur Speed e S abbandonano anche la griglia a palette verticali a favore di una griglia a matrice, un forte ed originale richiamo Bentley ispirato ai modelli da corsa degli anni Venti.

Una novità introdotta su tutte le gamme Continental GT e Flying Spur, come optional, è una straordinaria finitura tecnica in alluminio spazzolato a diamante con tinta scura per i fascioni e le linee di cintura, adottata per la prima volta sulla Bentayga. Evocando il design della griglia a matrice Bentley, questa splendida finitura è prodotta attraverso un complesso processo di spazzolatura dell’alluminio da più direzioni, per ottenere un moderno effetto tridimensionale.

Un nuovo e sorprendente colore opzionale per gli esterni, il Topaz Blue è disponibile per tutti i modelli, ed offre un’intensa miscela di blu e verde, che richiamano le tonalità scintillanti della elegante e profonda pietra turchese. L’ultima gamma di prodotti Bentley è ora più armoniosa che mai e offre percorsi chiari verso il benessere e il lusso attraverso la gamma Azure, e verso le prestazioni e la guida coinvolgente con i modelli Speed e S.

