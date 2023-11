Status match: cos’è e come si ottiene il livello gold gratis.

Nel mondo dei viaggi in aereo, il termine “status match” è una vera e propria chiave d’accesso ad un vero e proprio regno di privilegi esclusivi. Ci riferiamo ovviamente ai programmi per frequent flyer che hanno diversi livelli, di solito divisi tra base, silver e gold.

Se per raggiungere questi livelli è necessario accumulare molti voli, esistono dei sistemi per ottenerli gratuitamente, e senza volare. Vediamo allora cosa significa esattamente Status Match e perché sta diventando una strategia sempre più popolare tra i viaggiatori esperti.

Cos’è lo Status Match?

Lo status match è una politica adottata da alcune compagnie aeree, catene alberghiere e società di noleggio auto, che permette ai membri di programmi fedeltà di trasferire il proprio status da un programma all’altro. In altre parole, se un viaggiatore detiene uno status elite con una compagnia aerea, un’altra compagnia potrebbe offrire un livello di status comparabile nel proprio programma fedeltà, senza che il viaggiatore debba accumulare miglia o segmenti di volo partendo da zero.

Perché le compagnie aeree offronto lo Status Match? Cosa ci guadagnano?

Le compagnie aeree offrono lo status match per diversi motivi strategici, tutti incentrati sull’attrarre e mantenere clienti di alto valore. Nonostante il costo iniziale di fornire benefici aggiuntivi ai nuovi membri gold, il potenziale guadagno a lungo termine può essere significativo. Ecco alcuni dei benefici che le compagnie aeree cercano di ottenere attraverso queste operazioni:

Attirare i migliori clienti : i viaggiatori con status elite o gold sono desiderati dalle linee aeree perché tendono a viaggiare molto e spendere di più . Offrendo il match, una compagnia aerea può attirare questi clienti di alto valore dalla concorrenza, sperando che diventino fedeli alla nuova compagnia.

: i viaggiatori con status elite o gold sono desiderati dalle linee aeree perché tendono a viaggiare molto e . Offrendo il match, una compagnia aerea può attirare questi clienti di alto valore dalla concorrenza, sperando che diventino fedeli alla nuova compagnia. Incrementare la quota di mercato : come conseguenza di quanto appena scritto, le compagnie aeree possono aumentare la propria quota di mercato. Acquisendo frequent flyers, possono riempire più posti sui loro voli e potenzialmente ridurre la quota di mercato dei concorrenti.

: come conseguenza di quanto appena scritto, le compagnie aeree possono aumentare la propria quota di mercato. Acquisendo frequent flyers, possono riempire più posti sui loro voli e potenzialmente ridurre la quota di mercato dei concorrenti. Riempire i voli in bassa stagione : alcune compagnie aeree potrebbero offrirlo durante periodi di minore affluenza per incentivare i viaggiatori a volare con loro quando altrimenti i sedili potrebbero rimanere vuoti.

: alcune compagnie aeree potrebbero offrirlo durante per incentivare i viaggiatori a volare con loro quando altrimenti i sedili potrebbero rimanere vuoti. Fidelizzazione: una volta che un viaggiatore ha approfittato del match, la compagnia aerea ha l’opportunità di fidelizzarlo con il proprio servizio di qualità, i benefici del programma fedeltà e l’esperienza complessiva.

Perché è interessante per i passeggeri?

Lo status match è interessante per una serie di motivi. Primo, offre flessibilità. I viaggiatori non sono più vincolati a una singola compagnia aerea o alleanza per mantenere i benefici del loro status. Secondo, è un modo per risparmiare tempo e denaro, poiché gli status elite o golf offrono vantaggi come l’accesso alle lounge, imbarco prioritario, upgrade gratuiti e molto altro. Terzo, è un’opportunità per i viaggiatori di sperimentare i servizi premium di diverse compagnie, potenzialmente trovando una nuova preferenza.

Come ottenere lo Status Match

Ottenere uno status match richiede una strategia, un po’ di tempo ed un po’ di tempismo. Ecco alcuni passaggi chiave:

1. Ricerca: verifica se la compagnia aerea o l’hotel offre uno status match. Alcune compagnie pubblicizzano apertamente questa opzione, mentre altre potrebbero richiedere una richiesta diretta.

2. Documentazione: sarà necessario fornire prova del tuo status corrente e, talvolta, dell’attività di viaggio recente. Questo di solito significa inviare una copia della tua tessera di fedeltà e degli estratti conto che mostrano i viaggi recenti.

3. Richiesta: invia una richiesta formale di status match alla compagnia a cui desideri trasferire il tuo status. Alcune compagnie hanno un modulo online, mentre altre potrebbero richiedere una e-mail o una telefonata.

4. Promozioni Speciali: tieni d’occhio le promozioni speciali. A volte, le compagnie aeree offrono il match durante periodi promozionali per attirare nuovi clienti.

5. Condizioni: Leggi attentamente i termini e le condizioni. Alcune compagnie potrebbero richiedere di volare un certo numero di miglia entro un periodo di tempo per mantenere lo status.

Dove trovare gli Status Match attivi

Esistono diversi siti web e risorse online che forniscono suggerimenti, novità e guide su come ottenere e sfruttare al meglio gli scambi tra i vari programmi per frequent flyer. Ecco alcuni dei più noti:

StatusMatcher.com: Questo sito è una risorsa dedicata esclusivamente allo status match. Gli utenti possono trovare informazioni su quali compagnie offrono status match e leggere le esperienze di altri viaggiatori che hanno richiesto lo status match, inclusi i dettagli su quali richieste sono state accettate e quali respinte. FlyerTalk Forums: FlyerTalk è uno dei più grandi forum online per i viaggiatori frequenti. Ha una sezione dedicata agli status match, dove gli utenti possono condividere le loro esperienze e consigli su come ottenere lo status match con diverse compagnie aeree e programmi di fedeltà alberghiera. The Points Guy (TPG): TPG è un sito popolare che fornisce notizie e guide sulle migliori pratiche per accumulare e utilizzare punti e miglia. Offre anche consigli su come ottenere status match e mantenere i livelli di status. One Mile at a Time: Questo blog è gestito da Ben Schlappig, un viaggiatore esperto che condivide le sue conoscenze sui programmi fedeltà, inclusi dettagli su come ottenere status match. BoardingArea: Una rete di blog di viaggio che spesso pubblica articoli e guide su come ottenere e sfruttare gli status match. MileValue: Un altro blog che fornisce informazioni su come ottenere il massimo valore dai tuoi punti e miglia, compresi i suggerimenti per ottenere status match. The Flight Club: a dispetto del nome è un sito italianissimo, che ospita tanti suggerimenti per chi vola. Non solo, perchè se incontrate “il barbone” in aeroporto, vi cederà il suo posto in business class senza chiedere nulla in cambio (o quasi), come accaduto qui.

Lo status match è quindi un sistema win-win, che premia i viaggiatori più esperti ma anche le compagnie aeree, offrendo vantaggi ed un’esperienza di viaggio più confortevole e conveniente. Con la giusta combinazione di lealtà e strategia, anche tu potresti accedere ai livelli più alti dei programmi fedeltà senza anni di viaggi o considerevoli spese.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED