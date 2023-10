Viaggi lunghi in aereo più di 8 ore: come volare comodi e rilassati

Viaggiare deve essere sempre un piacere, e quando si affrontano viaggi lunghi in aereo che durano più di 8 ore è meglio prepararsi per tempo. Spesso si dice che sia il viaggio, non la destinazione, a essere importante, ma una scarsa pianificazione può rendere un volo a lungo raggio meno piacevole.

Ecco i migliori consigli per rendere il viaggio più confortevole e piacevole.

Scegli il tuo posto

Gioca in anticipo e scegli il posto migliore in aereo. Che tu preferisca un posto vicino al finestrino per dormire, un posto vicino al corridoio per facilità di accesso al bagno o un posto sopra l’ala, avrai solo la possibilità di ottenere il posto che desideri se fai il check-in in anticipo.

Consiglio: se vuoi dormire durante il volo, scegli un posto vicino al finestrino per avere più privacy e meno distrazioni.

Prepara il tuo corpo ai viaggi lunghi in aereo

Il giorno prima del volo, dedica del tempo al fitness, alla camminata o allo stretching per prepararti a passare 24 ore in posizione seduta. Assicurati di essere ben riposato: negare il sonno per essere esausto sull’aereo potrebbe avere conseguenze negative.

Consiglio: Dormi a sufficienza la notte prima del volo per essere fresco e riposato.

Carica i tuoi dispositivi

Carica tutti i tuoi dispositivi prima di partire e porta un caricabatterie per poterli ricaricare durante i viaggi lunghi in aereo. Un dispositivo di ricarica esterno è un’ottima riserva nel caso l’aereo non abbia prese di corrente.

Consiglio: Carica il tuo telefono, computer o tablet oltre che a livello energetico delle batterie, anche con musica, film ed e-book aggiuntivi nel caso ti esauriscano le opzioni di intrattenimento a bordo.

Porta intrattenimento di riserva

Come dicevamo qui sopra carica sul tuo computer, tablet o telefono con musica, film ed e-book aggiuntivi nel caso tu finisca le opzioni di intrattenimento a bordo. I libri in formato ebook su supporti come Amazon Kindle sono comodi perchè leggeri, quelli in formato cartaceo sono una buona opzione per riposare gli occhi dalla luce dei dispositivi elettronici.

Consiglio: Porta con te una selezione di libri o riviste per goderti un po’ di tempo di lettura senza l’uso di schermi.

Viaggia con abbigliamento comodo

I pantaloni stretti, le camicie attillate o le cinture che si infilano nella pancia sono scelte sbagliate per i voli a lungo raggio. Meglio viaggiare comodi con un abbigliamento altrettanto comodo. Se vuoi scendere dall’aereo con stile, porta con te un cambio di vestiti comodi come leggings o pantaloni larghi e una t-shirt. Indossare diversi strati di abbigliamento è anche utile: l’aereo può essere un ambiente freddo, ma ad un certo punto potresti avere caldo: non si sa mai.

Consiglio: Indossa abiti comodi, come pantaloni larghi e una felpa, per goderti il massimo comfort durante il volo.

Porta degli snack

Anche se sul volo saranno disponibili pasti e talvolta alcuni snack, è sempre bene avere qualcosa dal proprio Oaese, anche se si tratta solo di qualche pezzo di frutta o qualche cracker. In questo modo, se i pasti non vengono serviti quando il tuo stomaco lo richiede, potrai placare la fame.

Evita invece tutti i cibi che rallentano la digestione e possono causare problemi mente sei in volo.

Consiglio: Porta con te degli snack leggeri, come frutta secca o barrette energetiche, per soddisfare gli eventuali attacchi di fame durante il volo.

Porta sempre una sciarpa o uno scialle

Una sciarpa o una pashmina è un accessorio utile in viaggio, poiché può essere utilizzata per coprirsi dal freddo, coprire gli occhi dalla luce, come coperta o come cuscino. È un elemento versatile che può fare la differenza durante il volo.

Consiglio: Porta sempre una sciarpa leggera o uno scialle nel tuo bagaglio a mano per essere pronto a qualsiasi esigenza di comfort durante il volo.

Porta un cuscino da viaggio per il collo

È difficile addormentarsi quando la testa si muove in tutte le direzioni e si ha freddo. Un cuscino da viaggio per il collo sostiene testa e collo, mentre una coperta ti mantiene al caldo: entrambi possono aiutarti a provare a dormire in posizione eretta durante il volo.

Consiglio: Investi in un cuscino da viaggio di buona qualità e porta con te per rendere il sonno a bordo più confortevole.

Crea l’ambiente giusto per dormire

Quando si è stanchi è possibile addormentarsi con le luci accese e la televisione a tutto volume a casa, ma provare a addormentarsi su un aereo è un’altra storia. I rumori provenienti da un passeggero che ride ad alta voce guardando un film o la luce proveniente dall’iPad del tuo compagno di viaggio possono disturbare e rovinare le tue possibilità di riposo. Per creare un ambiente tranquillo e buio, indossa una maschera per gli occhi e usa cuffie anti-rumore.

Consiglio: Investi in una maschera per gli occhi di buona qualità e in cuffie anti-rumore per creare un ambiente silenzioso e buio che favorisca il sonno.

Mantieni la calma

La noia, l’incapacità di dormire e guardare un film sull’apocalisse in un futuro distopico governato da orribili alieni possono contribuire all’ansia durante il volo. Mantieni la calma anche quando un passeggero molesto è fonte di fastidio. Scarica un’app di meditazione prima del volo per combattere lo stress o pratica alcune tecniche di respirazione profonda.

Consiglio: Pratica la meditazione o la respirazione profonda per rilassarti e combattere l’ansia durante il volo.

Idratati durante i viaggi lunghi in aereo

Per scendere dall’aereo pronto ad affrontare il mondo, l’idratazione è indispendabile. Quando sei disidratato, il tuo umore, i tuoi livelli di energia e le tue funzioni cognitive diminuiscono. La disidratazione può anche causare pelle secca, squamosa, mal di testa e irritabilità. Bevi acqua frequentemente, anche se non ne senti il bisogno, e limita l’alcol per combattere la disidratazione.

Consiglio: Bevi acqua regolarmente durante il volo per mantenere il tuo corpo idratato e combattere i sintomi della disidratazione.

Mantieniti pulito

Lavarsi i denti, avere il viso pulito e una morbida crema idratante fa miracoli per il tuo benessere in volo. Porta con te un piccolo kit che contiene il necessario come un pettine, deodorante, dentifricio, spazzolino da denti, salviette per il viso e crema idratante per rinfrescarti durante il volo.

Consiglio: Porta con te un kit di igiene personale contenente gli elementi essenziali come spazzolino da denti, dentifricio, salviette per il viso e crema idratante per mantenerti fresco durante il volo.

Essere produttivi in volo: perché no?

È sorprendente quanto possiamo essere produttivi quando non ci sono distrazioni. Durante il volo, non ci saranno telefonate. Apri il tuo blocco note, laptop o quaderno e mettiti al lavoro. Inizia a pianificare il tuo viaggio, scrivi idee per il tuo prossimo progetto o semplicemente prendi il tempo per riflettere.

Consiglio: Sfrutta il tempo di volo per concentrarti su compiti produttivi come la pianificazione del tuo viaggio o lo sviluppo di idee creative.

Pianifica in anticipo i viaggi lunghi in aereo

Inizia a pianificare il tuo viaggio in anticipo. Prendi in considerazione i consigli sopra menzionati e organizza i tuoi bagagli, gli orari dei voli e le prenotazioni degli hotel in modo da affrontare il viaggio senza stress.

Consiglio: Pianifica il tuo viaggio con cura, prendendo in considerazione tutti i dettagli importanti, per assicurarti un’esperienza di viaggio senza stress.

Con questi suggerimenti, sarai in grado di affrontare tutti i viaggi lunghi in aereo con maggiore comfort e tranquillità. Ricorda di prenderti cura di te stesso durante il volo e di adattare le tue abitudini di viaggio alle tue esigenze personali. Buon viaggio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED