Perché dovresti avere paura di bere caffè o tè in aereo.

Tutti i motivi per i quali è pericoloso bere caffè o tè in aereo e perchè devi evitare di bere acqua che non provenga da bottigliette o confezionata.

Si, hai letto bene, dovresti evitare di bere caffè, tè, o anche chiedere cubetti di ghiaccio quando viaggi in aereo. Quello che stai per bere, potrebbe non essere il massimo per la tua salute.

La prima ricerca nota sull’acqua imbarcata in aereo è del 2004. Nello studio dell’EPA (Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente), era evidenziato come su 327 rifornimenti d’acqua degli aerei, solo il 15% riusciva a superare gli standard sanitari. Situazione peggiorata con la normativa del 2009, nota come Aircraft Drinking Rule Act redatta sempre dalla United States Environmental Protection Agency. Più avanti nel tempo, una ricerca del 2015 pubblicata sull’International Journal of Environmental Research and Public Health ha evidenzato come l’acqua degli aerei esaminati conteneva batteri noti per causare malattie.

Lo studio sull’acqua offerta dalle compagnie aeree del 2019 dell’Hunter College NYC Food Policy Center della City University di New York e di DietDetective.com è arrivato a una conclusione più drastica: “Non bere mai acqua a bordo che non sia in una bottiglia sigillata. Non bere caffè o tè a bordo”.

Se con l’ADRA gli standard sanitari sono aumentati, è vero che oggi la maggior parte delle linee aeree scrivono chiaramente che l’acqua del rubinetto non è potabile (ma davvero vi saresti fidati dal bere l’acqua della toilette degli aerei?). Attenzione, perché a questo punto arriva la sorpresa negativa: i cubetti di ghiaccio sono spesso ancora fatti con la stessa acqua. Certo, noi italiani non siamo amanti del ghiaccio nelle bibite, ma c’è da stare all’occhio quando si viaggia con compagnie estere.

Il tuo assistente di volo non te lo dirà, ma questo è anche il motivo per cui dovresti evitare di ordinare caffè o tè durante il volo: è stato fatto con l’acqua del rubinetto dell’aereo. Anzi in realtà qualcuno l’ha proprio detto. L’assistente di volo Kat Kamalani ha detto in un video su TikTok che la maggior parte dei membri dell’equipaggio delle compagnie aeree in realtà non beve bevande fatte con l’acqua dell’aereo. “Regola numero uno, mai consumare qualsiasi liquido che non sia in una lattina o una bottiglia”, ha suggerito Kamalani.

Insomma, se non sei certo della provenienza dell’acqua con la quale viene preparato il caffè o il tè, è meglio evitare…

