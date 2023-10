Filson x Chris Stapleton: il rinomato marchio americano noto per la sua robusta attrezzatura per l’outdoor e per l’artigianato senza tempo, svela la nuova partnership innovativa con l’artista e cantautore vincitore di un Grammy, Chris Stapleton. Questa collaborazione, giustamente chiamata “The Traveller Collection”, rende omaggio al profondo legame di Stapleton con Filson, che risale alla sua infanzia in una piccola città del Kentucky.

Crescendo, Chris Stapleton è stato testimone dell’incrollabile fedeltà di suo padre a Filson, che si affidava al suo pregiato gilet Filson durante le passeggiate di famiglia con i loro amati setter inglesi. Questi ricordi cari hanno superato le generazioni, rendendo Filson un marchio vicino al cuore di Chris.

Oggi Chris Stapleton continua ad affidarsi alle borse e all’abbigliamento Filson durante i suoi viaggi in giro per il mondo, a testimonianza della qualità e della funzionalità durature del marchio. La Traveller Collection prende il nome dall’acclamato album di debutto da solista di Chris Stapleton del 2015, “Traveller”. Questa entusiasmante collaborazione presenta una selezione curata delle iconiche borse Filson, approvate personalmente da Chris Stapleton, insieme a nuovi design innovativi realizzati per la vita in viaggio.

Filson x Chris Stapleton: la collezione Traveller

La borsa Traveller Outfitter è aggiornata con cinghie, manici e rinforzi in pelle , questa classica borsa da campo è da tempo una delle preferite di Chris Stapleton. Gli scomparti superiori e inferiori divisi tengono separati stivali, abbigliamento o attrezzatura.

Un affidabile cavallo di battaglia è la borsa Rugged Twill. È facile da trasportare ed è adatta a viaggi di più giorni. I colori sono stati scelti da Chris e sono unici per la collezione Traveller.

Non poteva mancare la versione speciale dell’intramontabile kit da viaggio Filson che consente di organizzare e proteggere gli oggetti essenziali per il viaggio. Le iniziali di Chris Stapleton sono impresse sulla linguetta della cerniera.

Realizzato in cotone ripstop cerato a secco Ranger della britannica Millerain, il copri abito protegge i vestiti dalle intemperie e dai vani bagagli sporchi. Si ripiega nella propria tasca con cerniera

Ed infine lo zaino Traveller Stowaway ispirato alla vita di Chris in tour. Il leggero cotone cerato a secco protegge dalla pioggia e non pesa quasi nulla. Il pannello inferiore si trasforma in una custodia compatta con cerniera per riporlo.

