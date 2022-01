Con Bentley Beyond100 il marchio britannico annuncia 5 nuove elettriche

Bentley Beyond100 è la strategia del marchio inglese che lo porterà a produrre 5 elettriche dal 2025 al 2030 per essere carbon neutral

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 26 gennaio 2022, la celebre azienda britannica ha presentato il suo piano strategico Bentley Beyond100. Un investimento di due miliardi e mezzo di sterline, mediante strategia “Five-in-Five“, con la quale Bentley si impegna a lanciare un nuovo modello elettrico ogni anno, a partire dal 2025. L’impegno è concretizzato anche nella realizzazione della “Dream Factory“, ovvero la metamorfosi dello storico impianto di Crewe in una fabbrica digitale e a impatto zero, che porti Bentley ad essere carbon neutral nel 2030.

Bentley Beyond100: un obiettivo ambizioso

Quello di Bentley è un cambiamento importante, e molto faticoso, che stravolgerà completamente l’azienda se sarà portato a termine. Di fatto è un processo già iniziato: il SUV Bentayga dispone già della motorizzazione plug-in hybrid, che nel 2022 arriva anche sulla berlina Flying Spur. Il vero cambiamento, però, inizierà nel 2025 con la presentazione della prima Bentley elettrica, che sarà progettata, sviluppata e prodotta a Crewe, in Inghilterra. Dal 2025 al 2030, inoltre, ogni anno l’azienda inglese presenterà un nuovo modello completamente elettrico, per arrivare al 2030 a un totale di cinque vetture che renderanno il marchio un produttore esclusivo di auto a batteria.

La produzione sarà fatta nel nuovo impianto di Crewe, che diventerà una “Dream Factory“. Tradotto, significa trasformare lo stabilimento in una realtà digitale, flessibile e di alto valore, che sia completamente a impatto zero. Bentley ha infatti creato una struttura certificata carbon neutral, e l’investimento permetterà di migliorarla ulteriormente: per esempio, ci sarà un aumento dell’energia auto-prodotta, portando da 30 a 40 mila il numero di pannelli solari nei prossimi due anni.

Tutti i partner e i rivenditori di Bentley saranno tenuti a sostenerne l’obiettivo: i fornitori per primi devono soddisfare i rigidi standard di sostenibilità, e anche i concessionari avranno l’obiettivo di arrivare alla neutralità carbonica entro il 2025, se non prima. Bentley, che ha già raggiunto tale neutralità nel 2019 per quanto riguarda la produzione, è ora al lavoro per ridurre al minimo il consumo di acqua, la produzione di rifiuti in discarica e altri impatti per ogni veicolo costruito.

