Genesis X Convertible concept, la bellissima cabrio debutta in Europa

Debutto europeo al Goodwood Festival of Speed per Genesis X Convertible e Genesis GV80 Coupé Concept, due prototipi che anticipano due nuovi modelli del marchio di lusso del gruppo Hyundai prossimo all’arrivo anche in altri mercati europei, tra cui il nostro.

Due vetture che guardano a target diversi, ma entrambe caratterizzate da design, lusso e prestazioni.

La Genesis X Convertible e il “lusso sostenibile”

Insieme alla X Concept e alla X Speedium Coupé, Genesis X Convertible è il terzo tassello della Concept Trilogy frutto di studi di design elettrico del marchio coreano, che così vuole dimostrare il suo impegno per un futuro costituito da lusso sostenibile.

La vettura, insieme alle sorelle, inaugura l’ultima evoluzione del linguaggio stilistico Athletic Elegance, che unisce tecnologia futuristica a forme eleganti, con un anteriore quasi “distorto”, caratterizzato da un’unica linea a LED che ricrea anche la tipica forma delle calandre Genesis, mentre al posteriore il design tipico dei gruppi ottici su due linee parallele molto larghe, anch’esse molto scenografiche.

L’auto, interamente elettrica, è dotata di un rigido tetto pieghevole con singoli pannelli di vetro sopra gli occupanti anteriori, scelta volta a fornire una connessione diretta con l’ambiente circostante. L’impostazione interna è quella di un’auto sportiva, con conducente circondato da volante e tunnel di strumentazione touch e interamente digitale. Di grande pregio i quattro sedili, con trama tessile ricercata.

La Genesis X Convertible sarà presente al Goodwood Festival of Speed allo stand del marchio, insieme all’intera gamma Genesis.

Genesis GV80 Coupé concept, il SUV della sportività

Presentato a New York lo scorso aprile 2023, ora è il turno della presentazione in Europa per Genesis GV80 Coupé concept. La foto scattata in un circuito parla da sé, e racconta l’idea di combinare la praticità di un SUV con il dinamismo di un’auto sportiva, come dimostra non solo il tetto coupé discendente ma anche il design in generale, e come fatto anche da altri marchi di lusso, come Audi con Q8 e RSQ8 o, salendo, con Lotus Eletre, Lamborghini Urus e Porsche Cayenne Coupé.

Il SUV si basa sul design Two Lines, con aggiunte che migliorano le prestazioni tra cui uno spoiler a coda d’anatra. La sportività viene poi sottolineata anche da cerchi in lega forgiati da 23 pollici con finitura nera opaca, quattro secchi individuali e rinforzo posteriore G-Matrix per aumentare la rigidità torsionale complessiva e gli ampi passaruota in fibra di carbonio.

