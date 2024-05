La BMW Concept Skytop è stata presentata al Concorso d’Eleganza Villa d’Este con i suoi interni di lusso in stile brogue e il potente motore V8 che ne fanno un’auto straordinaria, degna erede delle iconiche roadster della casa automobilistica.

Con la sua combinazione di colori caldi e monocromatici, la BMW Concept Skytop unisce materiali esclusivi e un design davvero unico. L’esterno è stato progettato per ispirare il desiderio di viaggiare. Le sue superfici tese e muscolose, definite da linee precise, dirigono il volume del veicolo verso la parte posteriore. Le alette integrate nelle spalle delle porte sostituiscono le maniglie tradizionali, mentre i cerchi in lega leggera a lamelle esaltano il suo aspetto unico.

Da una vista dall’alto, il cofano prominente, l’iconico design BMW a naso di squalo con griglia a doppio rene illuminata e la sezione posteriore rientrata catturano l’attenzione. I riferimenti alla leggendaria roadster BMW Z8 sono evidenti, in particolare nella scanalatura pronunciata che si estende dal cofano all’abitacolo fino al portellone posteriore.

Il design dei fari della BMW Concept Skytop combina armoniosamente tecnologia avanzata e dettagli complessi. Le unità Led, montate su supporti in alluminio fresato, sono state sviluppate su misura, utilizzando le tecnologie più recenti per ottenere il profilo più sottile disponibile. La forma piatta e definita dei fari posteriori completa l’aspetto complessivo del veicolo. Inoltre, la barra antiribaltamento rifinita in pelle dietro i due sedili è abbinata a pinne laterali sul montante B e a un lunotto completamente retrattile. Le due parti rimovibili del tetto, anch’esse rifinite in pelle, possono essere riposte in uno speciale scomparto nel vano bagagli.

L’interno della BMW Concept Skytop è caratterizzato da superfici in pelle in stile brogue. I sedili in pelle marrone-rossastro creano un’atmosfera di lusso, arricchita da applicazioni di cristallo incastonate ad arte. Le superfici interne sono state realizzate nella tradizionale selleria del BMW Group di Dingolfing, mantenendo un alto livello di artigianato.

Analogamente alla leggendaria BMW Z8, la BMW Concept Skytop è dotata del più potente motore V8 della gamma BMW. Questo potente propulsore garantisce prestazioni eccezionali, combinando dinamica di guida ed eleganza ai massimi livelli. Il design tecnico e l’attenzione ai dettagli fanno della BMW Concept Skytop un veicolo straordinario, in grado di competere con le sue antenate storiche.

Fonte BMW

Copyright Image: Sinergon LTD